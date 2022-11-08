https://sputnikarabic.ae/20221108/ترامب-يقول-إنه-سيصدر-إعلانا-كبيرا-في-15-نوفمبر-1069929097.html
ترامب يقول إنه يصدر "إعلانا كبيرا" في 15 نوفمبر
ترامب يقول إنه يصدر "إعلانا كبيرا" في 15 نوفمبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال تجمّع حاشد في ولاية أوهايو، إنه سيصدر "إعلانا كبيرا" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من مقر... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T04:37+0000
2022-11-08T04:37+0000
2022-11-08T04:45+0000
دونالد ترامب
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ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال التجمع في أوهايو.يأتي ذلك في الوقت الذي سيتوجه ملايين الأمريكيين، اليوم، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات هي الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وربما في مجلس الشيوخ أيضا.فجميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات هذا العام، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات.
https://sputnikarabic.ae/20221108/انخفاض-شعبية-بايدن-إلى-39-1069928520.html
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دونالد ترامب
ترامب يقول إنه يصدر "إعلانا كبيرا" في 15 نوفمبر
04:37 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 04:45 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال تجمّع حاشد في ولاية أوهايو، إنه سيصدر "إعلانا كبيرا" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا.
وقال ترامب: "سأصدر إعلانا كبيرا جدا، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، في مارالاغو في بالم بيتش فلوريدا".
ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال التجمع في أوهايو.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيتوجه ملايين الأمريكيين، اليوم، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات هي الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وربما في مجلس الشيوخ أيضا.
فجميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات هذا العام، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات.