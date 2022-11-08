https://sputnikarabic.ae/20221108/حديث-قصير-بين-هرتسوغ-ورئيسة-وزراء-تونس-يفجر-الجدل-فيديو-1069930233.html

حديث قصير بين هرتسوغ ورئيسة وزراء تونس يفجر الجدل... فيديو

حديث قصير بين هرتسوغ ورئيسة وزراء تونس يفجر الجدل... فيديو

شوهد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يتحدث مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان ويتبادلان الابتسام، في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T06:13+0000

2022-11-08T06:13+0000

2022-11-08T06:13+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062160495_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_e5085ccfcd87ba3aafa2dd4995b331ae.jpg

في مقطع فيديو نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تم توثيق هرتسوغ ورمضان وهما يبتسمان أثناء تبادلهما حديثا قصيرا، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء.ووصف نشطاء على الشبكات، التفاعل بـ "محادثة تطبيع سريعة" خلال صورة رسمية كجزء من المؤتمر، لكنهم أشاروا إلى أن تبادل الحديث لم يستمر سوى بضع ثوان، ولم يتضمن سوى المجاملات.ورد معلقون آخرون على الفيديو بشدة، ووصفوا المحادثة بأنها "تطبيع بين تونس والاحتلال"، فيما وصفها آخرون بالعار.ولا ترتبط تونس وإسرائيل بأي علاقات رسمية، ودائما ما أكد المسؤولون التوانسة رفضهم للتطبيع مع تل أبيب.بعد توقيع المغرب على اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في إطار ما عُرفت باتفاقات إبراهيم قبل نحو عامين، أعلنت تونس أنها لا تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.وفي 19 مايو/أيار 2021، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، إقامة علاقات مع إسرائيل بـ"الخيانة".ووقتها، أكد سعيد في مقابلة مع قناة "فرنسا 24"، أن المشكلة القائمة حاليا ليست مع اليهود، ولكن مع "الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن إنكار الحق الفلسطيني "خيانة عظمى".تحدث هرتسوغ، الليلة الماضية، في مؤتمر المناخ بعد لقائه قادة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة وملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الإمارات، ورئيس وزراء بريطانيا.

https://sputnikarabic.ae/20220518/تونسيون-يذكرون-الرئيس-بوعده-الانتخابي-ويطالبونه-بتجريم-التطبيع--1062406638.html

إسرائيل

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تونس اليوم