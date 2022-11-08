https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-الحكومة-العراقية-يوجه-بتشكيل-لجنة-للتحقيق-في-مقتل-مواطن-أمريكي-وسط-بغداد-1069943413.html
رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد
رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:31+0000
2022-11-08T11:31+0000
2022-11-08T11:31+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
وقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أمس، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".وأضاف البيان أنه "تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت".وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20221107/مصدر-أمني-يؤكد-لـسبوتنيك-مقتل-مواطن-أمريكي-على-يد-مجهولين-وسط-العاصمة-العراقية-1069924842.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد
تابعنا عبر
وجّه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.
وقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أمس، إثر هجوم مسلح
من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أنه "تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت".
وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.