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https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-الحكومة-العراقية-يوجه-بتشكيل-لجنة-للتحقيق-في-مقتل-مواطن-أمريكي-وسط-بغداد-1069943413.html
رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد
رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:31+0000
2022-11-08T11:31+0000
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وقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أمس، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".وأضاف البيان أنه "تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت".وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20221107/مصدر-أمني-يؤكد-لـسبوتنيك-مقتل-مواطن-أمريكي-على-يد-مجهولين-وسط-العاصمة-العراقية-1069924842.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد

11:31 GMT 08.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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وجّه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.
وقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أمس، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية
أمس, 20:02 GMT
وأضاف البيان أنه "تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت".
وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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