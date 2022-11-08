https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-عسكري-إيراني-يقول-إن-أيدي-الجنود-على-الزناد-ومستعدون-للتضحية-بالأرواح-للدفاع-عن-الوطن--1069951739.html
قائد عسكري إيراني يقول إن أيدي الجنود على الزناد ومستعدون للتضحية بالأرواح للدفاع عن الوطن
قائد عسكري إيراني يقول إن أيدي الجنود على الزناد ومستعدون للتضحية بالأرواح للدفاع عن الوطن
قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إن قواته جاهزة لمنع أي أخطار وإرساء الأمن على حدود بلاده. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T14:11+0000
2022-11-08T14:11+0000
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وتفقد حيدري اليوم مقرا للجيش الإيراني في منطقة دوغارون تايباد الحدودية مع أفغانستان، شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وقال حيدري إن "أيدي جنود الجيش على الزناد وهم مستعدون للتضحية بالأرواح والدفاع عن حدود البلاد"، مشددا على أن "الرسالة للأعداء هي أننا سنطوي صفحة حياتهم فورا إذا قاموا بأي خطأ".وأوضح القائد العسكري الإيراني بأن "انتشار قوات الجيش الإيراني على حدود البلاد لا يعني وجود أخطار تهدد الأمن بل هو من أجل الإشراف الاستخباري بشكل أفضل وصون الأمن المستدام".وأكد حيدري أن "الوحدات التابعة للواء 77 خراسان التابع لمقر شمال شرق في الجيش الإيراني منتشرة الآن عند الحدود الشرقية للبلاد وتقوم بحراسة حياض الوطن بمعنويات عالية وجهوزية كاملة".ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن الزيارات المتكررة لقادة الجيش الإيراني إلى الحدود الشرقية للبلاد تظهر بأن هناك قرارا لتشديد الأمن والمراقبة لهذه المناطق الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الدفاع-الجوي-للجيش-الإيراني-يهدد-أي-طيران-أجنبي-ينتهك-أجواءه-بـرد-طاحن-1069949994.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم
قائد عسكري إيراني يقول إن أيدي الجنود على الزناد ومستعدون للتضحية بالأرواح للدفاع عن الوطن
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قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إن قواته جاهزة لمنع أي أخطار وإرساء الأمن على حدود بلاده.
وتفقد حيدري اليوم مقرا للجيش الإيراني في منطقة دوغارون تايباد الحدودية مع أفغانستان، شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
.
وقال حيدري إن "أيدي جنود الجيش على الزناد وهم مستعدون للتضحية بالأرواح والدفاع عن حدود البلاد"، مشددا على أن "الرسالة للأعداء هي أننا سنطوي صفحة حياتهم فورا إذا قاموا بأي خطأ".
وأوضح القائد العسكري الإيراني بأن "انتشار قوات الجيش الإيراني على حدود البلاد لا يعني وجود أخطار تهدد الأمن بل هو من أجل الإشراف الاستخباري بشكل أفضل وصون الأمن المستدام".
وأكد حيدري أن "الوحدات التابعة للواء 77 خراسان التابع لمقر شمال شرق في الجيش الإيراني منتشرة الآن عند الحدود الشرقية للبلاد وتقوم بحراسة حياض الوطن بمعنويات عالية وجهوزية كاملة".
ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن الزيارات المتكررة لقادة الجيش الإيراني إلى الحدود الشرقية للبلاد تظهر بأن هناك قرارا لتشديد الأمن والمراقبة لهذه المناطق الحدودية.