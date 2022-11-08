https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الدفاع-الجوي-للجيش-الإيراني-يهدد-أي-طيران-أجنبي-ينتهك-أجواءه-بـرد-طاحن-1069949994.html
قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني يهدد أي طيران أجنبي ينتهك أجواءه بـ"رد طاحن"
قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني يهدد أي طيران أجنبي ينتهك أجواءه بـ"رد طاحن"
تعهد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بتوجيه ردٍ "طاحن" لأي طيران أجنبي ينتهك أجواء بلاده، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية "لا تجامل أي أحد". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T13:20+0000
2022-11-08T13:20+0000
2022-11-08T13:20+0000
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وقال العميد صباحي فرد، إن سماء بلاده "ممنوع فيها دخول الطيران الأجنبي غير المصرح به، والجميع يعلم أنه إذا انتهك السماء الإيرانية، فسيواجه ردا طاحنا من الدفاع الجوي، وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد"، وفقا لوكالة "تسنيم".وأكد أن "هناك أكثر من 3500 نقطة دفاعية نشطة في البلاد، فضلا عن منظومات أخرى نشطة أيضا في مجال المعلومات والرصد في البلاد، وهي متنوعة جدا وتغطي البلاد بأكملها. هذا يعني أنه لا يوجد مجال للاختراق"، وفق قوله.يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية، أفادت بأن "القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد نقلت عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية. وأضاف المتحدث أن بلاده لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة.لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية، وقالت إنه "اتهام لا أساس له".
https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-أمريكية-تقول-إن-القيادة-الوسطى-أطلقت-مقاتلات-تجاه-إيران-بعد-تقرير-عن-هجمات-على-أهداف-1069922183.html
https://sputnikarabic.ae/20221106/الجيش-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-ومقاتلات-الجيل-الخامس-1069883952.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني يهدد أي طيران أجنبي ينتهك أجواءه بـ"رد طاحن"
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تعهد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بتوجيه ردٍ "طاحن" لأي طيران أجنبي ينتهك أجواء بلاده، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية "لا تجامل أي أحد".
وقال العميد صباحي فرد، إن سماء بلاده "ممنوع فيها دخول الطيران الأجنبي
غير المصرح به، والجميع يعلم أنه إذا انتهك السماء الإيرانية، فسيواجه ردا طاحنا من الدفاع الجوي، وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد"، وفقا لوكالة "تسنيم".
وأكد أن "هناك أكثر من 3500 نقطة دفاعية نشطة في البلاد، فضلا عن منظومات أخرى نشطة أيضا في مجال المعلومات والرصد في البلاد، وهي متنوعة جدا وتغطي البلاد بأكملها. هذا يعني أنه لا يوجد مجال للاختراق"، وفق قوله.
يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية، أفادت بأن "القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج
باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية".
وذكرت التقارير أن "إطلاق المقاتلات جاء على خلفية صدور تقارير استخباراتية تحذر من هجمات صاروخية باليستية إيرانية وشيكة وأخرى بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في السعودية".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد نقلت عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين سعوديين قولهم إن إيران يمكن أن تقوم بهذا العمل كي تخفف عن نفسها الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية. وأضاف المتحدث أن بلاده لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية، وقالت إنه "اتهام لا أساس له".