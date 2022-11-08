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https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الدفاع-الجوي-للجيش-الإيراني-يهدد-أي-طيران-أجنبي-ينتهك-أجواءه-بـرد-طاحن-1069949994.html
قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني يهدد أي طيران أجنبي ينتهك أجواءه بـ"رد طاحن"
قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني يهدد أي طيران أجنبي ينتهك أجواءه بـ"رد طاحن"
تعهد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بتوجيه ردٍ "طاحن" لأي طيران أجنبي ينتهك أجواء بلاده، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية "لا تجامل أي أحد". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T13:20+0000
2022-11-08T13:20+0000
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وقال العميد صباحي فرد، إن سماء بلاده "ممنوع فيها دخول الطيران الأجنبي غير المصرح به، والجميع يعلم أنه إذا انتهك السماء الإيرانية، فسيواجه ردا طاحنا من الدفاع الجوي، وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد"، وفقا لوكالة "تسنيم".وأكد أن "هناك أكثر من 3500 نقطة دفاعية نشطة في البلاد، فضلا عن منظومات أخرى نشطة أيضا في مجال المعلومات والرصد في البلاد، وهي متنوعة جدا وتغطي البلاد بأكملها. هذا يعني أنه لا يوجد مجال للاختراق"، وفق قوله.يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية، أفادت بأن "القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد نقلت عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية. وأضاف المتحدث أن بلاده لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة.لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية، وقالت إنه "اتهام لا أساس له".
https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-أمريكية-تقول-إن-القيادة-الوسطى-أطلقت-مقاتلات-تجاه-إيران-بعد-تقرير-عن-هجمات-على-أهداف-1069922183.html
https://sputnikarabic.ae/20221106/الجيش-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-ومقاتلات-الجيل-الخامس-1069883952.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران

قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني يهدد أي طيران أجنبي ينتهك أجواءه بـ"رد طاحن"

13:20 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadehاختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.
اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
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تعهد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بتوجيه ردٍ "طاحن" لأي طيران أجنبي ينتهك أجواء بلاده، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية "لا تجامل أي أحد".
وقال العميد صباحي فرد، إن سماء بلاده "ممنوع فيها دخول الطيران الأجنبي غير المصرح به، والجميع يعلم أنه إذا انتهك السماء الإيرانية، فسيواجه ردا طاحنا من الدفاع الجوي، وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد"، وفقا لوكالة "تسنيم".
وأكد أن "هناك أكثر من 3500 نقطة دفاعية نشطة في البلاد، فضلا عن منظومات أخرى نشطة أيضا في مجال المعلومات والرصد في البلاد، وهي متنوعة جدا وتغطي البلاد بأكملها. هذا يعني أنه لا يوجد مجال للاختراق"، وفق قوله.
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
صحيفة أمريكية تقول إن القيادة الوسطى أطلقت مقاتلات تجاه إيران بعد تقرير عن هجمات على أهداف بالسعودية
أمس, 17:38 GMT
يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية، أفادت بأن "القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية".
وذكرت التقارير أن "إطلاق المقاتلات جاء على خلفية صدور تقارير استخباراتية تحذر من هجمات صاروخية باليستية إيرانية وشيكة وأخرى بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في السعودية".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد نقلت عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة.
مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولاية 99 التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، إيران 21 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
الجيش الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة ومقاتلات الجيل الخامس
6 نوفمبر, 15:10 GMT
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين سعوديين قولهم إن إيران يمكن أن تقوم بهذا العمل كي تخفف عن نفسها الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية. وأضاف المتحدث أن بلاده لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية، وقالت إنه "اتهام لا أساس له".
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