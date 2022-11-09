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إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم تسلا
إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم تسلا
باع مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، الثلاثاء، ما يقدر بحوالي 4 مليارات دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية، بعد أكثر من أسبوع من إنهاء صفقة استحواذه على... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T03:02+0000
2022-11-09T03:09+0000
شركة تسلا
إيلون ماسك
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وتظهر وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك، الذي موَّل الكثير من صفقة شراء تويتر بأسهم تسلا، باع أكثر من 19 مليون سهم تزيد قيمتها عن 3.9 مليار دولار.وسيطر ماسك على تويتر وأقال كبار المسؤولين التنفيذيين في أواخر أكتوبر بعد جولة من الانسحاب والعودة بين أغنى شخص في العالم وشركة التواصل الاجتماعي المؤثرة.إذ حاول ماسك التراجع عن صفقة تويتر بعد وقت قصير من قبول عرضه غير المرغوب فيه في أبريل، وقال في يوليو إنه سيلغي الاتفاق لأن تويتر ضلله بشأن عدد حسابات "بوت" المزيفة - وهي مزاعم رفضتها الشركة.وفي أوائل نوفمبر، أعلن عن رسوم قدرها 8 دولارات شهريا رسوما للتحقق من حسابات المستخدمين، بحجة أن الخطة ستحل مشكلات المنصة مع برامج الروبوت والمتصيدون مع إنشاء تدفق إيرادات جديد للشركة.
https://sputnikarabic.ae/20221106/إيلون-ماسك-يمنح-علامة-التوثيق-الزرقاء-على-تويتر-مقابل-8-دولارات-شهريا-1069874138.html
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شركة تسلا, إيلون ماسك
شركة تسلا, إيلون ماسك

إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم تسلا

03:02 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 03:09 GMT 09.11.2022)
© AFP 2022 / Patrick Pleul إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا
إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Patrick Pleul
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باع مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، الثلاثاء، ما يقدر بحوالي 4 مليارات دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية، بعد أكثر من أسبوع من إنهاء صفقة استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار.
وتظهر وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك، الذي موَّل الكثير من صفقة شراء تويتر بأسهم تسلا، باع أكثر من 19 مليون سهم تزيد قيمتها عن 3.9 مليار دولار.
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وسيطر ماسك على تويتر وأقال كبار المسؤولين التنفيذيين في أواخر أكتوبر بعد جولة من الانسحاب والعودة بين أغنى شخص في العالم وشركة التواصل الاجتماعي المؤثرة.
إذ حاول ماسك التراجع عن صفقة تويتر بعد وقت قصير من قبول عرضه غير المرغوب فيه في أبريل، وقال في يوليو إنه سيلغي الاتفاق لأن تويتر ضلله بشأن عدد حسابات "بوت" المزيفة - وهي مزاعم رفضتها الشركة.
وفي أوائل نوفمبر، أعلن عن رسوم قدرها 8 دولارات شهريا رسوما للتحقق من حسابات المستخدمين، بحجة أن الخطة ستحل مشكلات المنصة مع برامج الروبوت والمتصيدون مع إنشاء تدفق إيرادات جديد للشركة.
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