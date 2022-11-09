https://sputnikarabic.ae/20221109/اتصال-هاتفي-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1069972120.html

اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو

اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلالها قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T09:27+0000

2022-11-09T09:27+0000

2022-11-09T09:45+0000

روسيا

مكتب اتصال

فلاديمير بوتين

ألكسندر لوكاشينكو

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وفقًا لقناة "Pool of the First، المقربة من الخدمة الصحفية للزعيم البيلاروسي: "تحدث لوكاشينكو وبوتين عبر الهاتف في الليلة السابقة. ما ناقشه الرئيسان: قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ العلاقات البيلاروسية الروسية مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي؛ جدول الاجتماعات حتى نهاية هذا العام".وعندما سُئل المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، عما إذا كانت المحادثة بين رئيسي الاتحاد الروسي وبيلاروسيا قد حدثت بالفعل ، وما إذا كان الاجتماع القادم لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد تمت مناقشته، أجاب بيسكوف بالإيجاب.وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم".ووفقا له، فإن البيلاروسيين مستعدون لإرسال رائد فضاء إلى الفضاء في المستقبل القريب. أبلغت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) أنه سيتم إنشاء كوكبة مشتركة من المركبات الفضائية مع روسيا.وأضاف لوكاشينكو أن المبادرة لن تستخدم فقط للأغراض العسكرية. حتى الآن، هناك قمر صناعي، يرى من ارتفاع 500-600 كيلومتر، جسما بحجم 35 سم. واختتم حديثه، قائلاً: "لذلك، فإننا نتخذ خطوات كبيرة هنا".في وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من احتمال توجيه ضربة للأقمار الصناعية الأمريكية المتورطة في الصراع في أوكرانيا. في الوقت نفسه، عرضت موسكو على الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم الاتفاق على نزع السلاح من الفضاء الخارجي، ولكن على أساس المعاملة بالمثل.

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سبوتنيك عربي

روسيا, مكتب اتصال, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو