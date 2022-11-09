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https://sputnikarabic.ae/20221109/الحشد-الشعبي-العراقي-يحبط-محاولة-تسلل-لعناصر-من-داعش-إلى-بغداد-1069978638.html
الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لعناصر من "داعش" إلى بغداد
الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لعناصر من "داعش" إلى بغداد
أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى داخل العاصمة بغداد. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T11:33+0000
2022-11-09T11:33+0000
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بغداد– سبوتنيك. وقال إعلام الحشد، في بيان، إن "قوة من فوج الطارمية (شمالي بغداد) في الحشد الشعبي قتلت، الأربعاء، داعشيا بإحباط محاولة تسلل عناصر داعش لقضاء الطارمية".وأضاف أن "المجموعة حاولت التسلل للقضاء لتنفيذ عمليات إرهابية إلا أن الحشد الشعبي كان لهم بالمرصاد وأفشل محاولاتهم".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221105/العراق-الحشد-الشعبي-ينفذ-عملية-استباقية-في-ديالى-1069851466.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لعناصر من "داعش" إلى بغداد

11:33 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Nazek Mohamedالحشد الشعبي ينتشر في سنجار
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Nazek Mohamed
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أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى داخل العاصمة بغداد.
بغداد– سبوتنيك. وقال إعلام الحشد، في بيان، إن "قوة من فوج الطارمية (شمالي بغداد) في الحشد الشعبي قتلت، الأربعاء، داعشيا بإحباط محاولة تسلل عناصر داعش لقضاء الطارمية".
وأضاف أن "المجموعة حاولت التسلل للقضاء لتنفيذ عمليات إرهابية إلا أن الحشد الشعبي كان لهم بالمرصاد وأفشل محاولاتهم".
القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العراق... الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في ديالى
5 نوفمبر, 09:28 GMT
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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