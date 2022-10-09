https://sputnikarabic.ae/20221009/الحشد-الشعبي-يعلن-انطلاق-عملية-أمنية-جنوب-الموصل-في-العراق-1068787196.html
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب الموصل في العراق
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب الموصل في العراق
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية مشتركة، اليوم الأحد، جنوب مدينة الموصل. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T07:51+0000
2022-10-09T07:51+0000
2022-10-09T07:51+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "قطعات قيادة عمليات نينوى المتمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات وفوج المهمات الخاصة والفوج الأول للواء 33 والفوجين 11، 14 في اللواء 59 للحشد ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والجهد الهندسي بإشراف مدير عمليات القيادة أحمد الأسدي، انطلقت بعملية أمنية".وأوضح بيان الحشد الشعبي أن الانطلاق يجري من 4 محاور لتفتيش وتأمين قرى الإبراهيمية والحسينية والمزملات وتل الريان جنوب الموصل.وأشار البيان إلى أن قطعات الجيش من الفرقة 16 وأفواج طوارئ شرطة نينوى، تشارك في العملية.وذكر بيان الحشد الشعبي أن العملية الأمنية تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي(محظور في روسيا ودول أخرى) وتدمير مخابئه.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الحرس-الثوري-يستهدف-مواقع-للمعارضة-المسلحة-في-العراق-بمدفعية-وطائرات-مسيرة-1068606439.html
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أخبار العراق اليوم
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب الموصل في العراق
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية مشتركة، اليوم الأحد، جنوب مدينة الموصل.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "قطعات قيادة عمليات نينوى المتمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات وفوج المهمات الخاصة والفوج الأول للواء 33 والفوجين 11، 14 في اللواء 59 للحشد ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والجهد الهندسي بإشراف مدير عمليات القيادة أحمد الأسدي، انطلقت بعملية أمنية".
وأوضح بيان الحشد الشعبي
أن الانطلاق يجري من 4 محاور لتفتيش وتأمين قرى الإبراهيمية والحسينية والمزملات وتل الريان جنوب الموصل.
وأشار البيان إلى أن قطعات الجيش من الفرقة 16 وأفواج طوارئ شرطة نينوى، تشارك في العملية.
وذكر بيان الحشد الشعبي أن العملية الأمنية تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي(محظور في روسيا ودول أخرى) وتدمير مخابئه.