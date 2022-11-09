https://sputnikarabic.ae/20221109/العراق-يقرر-منع-الجهات-الرسمية-من-استقبال-الوفود-الأجنبية-دون-موافقة-الحكومة-1069996975.html
العراق يقرر منع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة
العراق يقرر منع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة
قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي منع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية إلا بموافقة وعلم الحكومة والتنسيق مع وزارة الخارجية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T20:27+0000
2022-11-09T20:27+0000
2022-11-09T20:27+0000
العراق
العالم العربي
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بغداد – سبوتتيك. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، عقب اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، "تُمنع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، إلا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة".يذكر أن بعض القادة والشخصيات السياسية في العراق تقوم عادة باستقبال الوفود الأجنبية القادمة إلى العراق، أو اللقاء بشخصيات أجنبية خارج البلاد، وغالبا ما تكون تلك اللقاءات دون التنسيق مع الحكومة العراقية أو وزارة الخارجية في البلاد.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة شعبها والامتناع عن العنف وتسوية المسائل بطريقة سلمية.وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق يقرر منع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة
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قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي منع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية إلا بموافقة وعلم الحكومة والتنسيق مع وزارة الخارجية.
بغداد – سبوتتيك. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، عقب اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، "تُمنع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، إلا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة".
ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر "تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين".
يذكر أن بعض القادة والشخصيات السياسية في العراق تقوم عادة باستقبال الوفود الأجنبية القادمة إلى العراق، أو اللقاء بشخصيات أجنبية خارج البلاد، وغالبا ما تكون تلك اللقاءات دون التنسيق مع الحكومة العراقية أو وزارة الخارجية في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة شعبها والامتناع عن العنف وتسوية المسائل بطريقة سلمية.
وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي
الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية".