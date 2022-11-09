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المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لتجاوز الانقسام والإسراع بإجراء الانتخابات
المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لتجاوز الانقسام والإسراع بإجراء الانتخابات
دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الأطراف السياسية للتحاور لتجاوز الانقسام وللإسراع بإجراء الانتخابات. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:57+0000
2022-11-09T14:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب باتيلي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "التقيت اليوم برئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات. وأكدت على أهمية الحوار وحثثته على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة -ومنها تركيا- من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لتجاوز الانقسام والإسراع بإجراء الانتخابات

14:57 GMT 09.11.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAأحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022
أحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الأطراف السياسية للتحاور لتجاوز الانقسام وللإسراع بإجراء الانتخابات.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب باتيلي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "التقيت اليوم برئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات. وأكدت على أهمية الحوار وحثثته على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة -ومنها تركيا- من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.
وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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