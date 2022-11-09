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https://sputnikarabic.ae/20221109/بوتين-يبحث-مع-رئيس-وزراء-أرمينيا-الاستعدادات-لاجتماع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي--1069992682.html
بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا الاستعدادات لاجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا الاستعدادات لاجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وناقش الاستعدادات لاجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سيعقد في 23... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T16:47+0000
2022-11-09T16:47+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الأمن الجماعي
نيكول باشينيان
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وذكر الكرملين في بيان "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. تمت مناقشة قضايا التحضير للدورة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي سيرأسها الجانب الأرميني في يريفان في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام".هذا وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلالها قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وفقًا لقناة "Pool of the First، المقربة من الخدمة الصحفية للزعيم البيلاروسي: "تحدث لوكاشينكو وبوتين عبر الهاتف في الليلة السابقة. ما ناقشه الرئيسان: قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ العلاقات البيلاروسية - الروسية مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي؛ جدول الاجتماعات حتى نهاية هذا العام".وعندما سُئل المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عما إذا كانت المحادثة بين رئيسي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا قد حدثت بالفعل، وما إذا كان الاجتماع المقبل لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد تمت مناقشته، أجاب بيسكوف بالإيجاب.وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم".
https://sputnikarabic.ae/20221109/اتصال-هاتفي-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1069972120.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الأمن الجماعي, نيكول باشينيان
روسيا, فلاديمير بوتين, الأمن الجماعي, نيكول باشينيان

بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا الاستعدادات لاجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي

16:47 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وناقش الاستعدادات لاجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سيعقد في 23 نوفمبر في يريفان.
وذكر الكرملين في بيان "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. تمت مناقشة قضايا التحضير للدورة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي سيرأسها الجانب الأرميني في يريفان في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام".
هذا وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلالها قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفقًا لقناة "Pool of the First، المقربة من الخدمة الصحفية للزعيم البيلاروسي: "تحدث لوكاشينكو وبوتين عبر الهاتف في الليلة السابقة. ما ناقشه الرئيسان: قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ العلاقات البيلاروسية - الروسية مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي؛ جدول الاجتماعات حتى نهاية هذا العام".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو
09:27 GMT
وعندما سُئل المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عما إذا كانت المحادثة بين رئيسي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا قد حدثت بالفعل، وما إذا كان الاجتماع المقبل لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد تمت مناقشته، أجاب بيسكوف بالإيجاب.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم".
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