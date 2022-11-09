https://sputnikarabic.ae/20221109/بيسكوف-إجراء-بوتين-خط-مباشر-مع-الروس-يعتمد-على-جدوله-وناقشنا-مختلف-الخيارات-لمشاركته-في-قمة-الـ20-1069973865.html

بيسكوف: إجراء بوتين خطا مباشرا مع المواطنين يعتمد على جدول عمله

بيسكوف: إجراء بوتين خطا مباشرا مع المواطنين يعتمد على جدول عمله

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إلقاء الرئيس فلاديمير بوتين خطابا أمام الجمعية الفيدرالية وإقامة خط مباشر مع الروس، يعتمد على جدول رئيس... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T10:23+0000

2022-11-09T10:23+0000

2022-11-09T10:30+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

قمة العشرين

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأحداث يمكن أن تحدث قبل نهاية العام: "سنبلغكم بذلك"، مضيفًا: "نحن نتطلع، نحن نتكيف مع جدول الرئيس، إنه ديناميكي للغاية، لأن الوضع ديناميكي. بمجرد أن نقرر، سنخبرك".وقال: "لا تزال الصيغ المختلفة قيد المناقشة. بعد اتخاذ (القرار) - ​​أعتقد أننا سنبلغكم خلال أيام".وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، حول احتمالية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.ولدى سؤاله عما إذا كان القرار سيتخذ هذا الأسبوع، قال بيسكوف: "بالتأكيد".وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقبلتين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221107/بيسكوف-مشاركة-الرئيس-الروسي-من-عدمها-في-قمة-مجموعة-العشرين-ستتضح-قبل-نهاية-الأسبوع-1069906462.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, قمة العشرين, مشاركة