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https://sputnikarabic.ae/20221109/بيسكوف-إجراء-بوتين-خط-مباشر-مع-الروس-يعتمد-على-جدوله-وناقشنا-مختلف-الخيارات-لمشاركته-في-قمة-الـ20-1069973865.html
بيسكوف: إجراء بوتين خطا مباشرا مع المواطنين يعتمد على جدول عمله
بيسكوف: إجراء بوتين خطا مباشرا مع المواطنين يعتمد على جدول عمله
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إلقاء الرئيس فلاديمير بوتين خطابا أمام الجمعية الفيدرالية وإقامة خط مباشر مع الروس، يعتمد على جدول رئيس... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T10:23+0000
2022-11-09T10:30+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
قمة العشرين
مشاركة
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأحداث يمكن أن تحدث قبل نهاية العام: "سنبلغكم بذلك"، مضيفًا: "نحن نتطلع، نحن نتكيف مع جدول الرئيس، إنه ديناميكي للغاية، لأن الوضع ديناميكي. بمجرد أن نقرر، سنخبرك".وقال: "لا تزال الصيغ المختلفة قيد المناقشة. بعد اتخاذ (القرار) - ​​أعتقد أننا سنبلغكم خلال أيام".وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، حول احتمالية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.ولدى سؤاله عما إذا كان القرار سيتخذ هذا الأسبوع، قال بيسكوف: "بالتأكيد".وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقبلتين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221107/بيسكوف-مشاركة-الرئيس-الروسي-من-عدمها-في-قمة-مجموعة-العشرين-ستتضح-قبل-نهاية-الأسبوع-1069906462.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, قمة العشرين, مشاركة
روسيا, فلاديمير بوتين, قمة العشرين, مشاركة

بيسكوف: إجراء بوتين خطا مباشرا مع المواطنين يعتمد على جدول عمله

10:23 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 09.11.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إلقاء الرئيس فلاديمير بوتين خطابا أمام الجمعية الفيدرالية وإقامة خط مباشر مع الروس، يعتمد على جدول رئيس الدولة.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأحداث يمكن أن تحدث قبل نهاية العام: "سنبلغكم بذلك"، مضيفًا: "نحن نتطلع، نحن نتكيف مع جدول الرئيس، إنه ديناميكي للغاية، لأن الوضع ديناميكي. بمجرد أن نقرر، سنخبرك".

وحول مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين التي ستحتضنها إندونيسيا وحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أنه يتم مناقشة خيارات مختلفة.

وقال: "لا تزال الصيغ المختلفة قيد المناقشة. بعد اتخاذ (القرار) - ​​أعتقد أننا سنبلغكم خلال أيام".
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، حول احتمالية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم جميعا عند اتخاذ القرار (بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين)".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
بيسكوف: مشاركة بوتين في قمة مجموعة الـ20 تتضح قبل نهاية الأسبوع
7 نوفمبر, 12:50 GMT
ولدى سؤاله عما إذا كان القرار سيتخذ هذا الأسبوع، قال بيسكوف: "بالتأكيد".
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقبلتين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.
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