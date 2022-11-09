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https://sputnikarabic.ae/20221109/تعطل-مفاعل-نووي-في-السويد-بعد-إصابته-بخلل-غير-معروف-1069983914.html
تعطل مفاعل نووي في السويد بعد إصابته بخلل غير معروف
تعطل مفاعل نووي في السويد بعد إصابته بخلل غير معروف
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية "إس في تي" إن مفاعلا في محطة نووية جنوبي البلاد "أغلق بشكل غير متوقع"، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لخلل في التوربينات. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:28+0000
2022-11-09T13:28+0000
العالم
السويد
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وقال المتحدث باسم المحطة، ديزيريه ليلجيفال، للشبكة: "مفاعل أوسكارسهامن 3 مفصول عن شبكة الكهرباء بسبب إغلاق التوربينات. استكشاف الأخطاء وإصلاحها جار".تمتلك السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، ستة مفاعلات نشطة في ثلاثة منشآت، ثلاثة منها في محطة فورسمارك شمالي ستوكهولم، واثنان في رينغالز، وواحد في أوسكارسهامن.كان لدى أوسكارسهامن في البداية ثلاثة مفاعلات ولكن أغلق اثنين منها بشكل دائم. يبلغ إنتاج المحطة عادة نحو 1400 ميغاواط.وقالت الشركة المشغلة "أو كيه جي" على موقعها على الإنترنت، إن المفاعل هو أحد أكبر مفاعلات الماء المغلي في العالم. بدأ بناء المحطة في عام 1980 وبدأ العمل بها بعد خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221014/رغم-كل-ما-كان-أوروبا-لا-تزال-تعتمد-على-روسيا-لتشغيل-مفاعلاتها-النووية-1069045341.html
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العالم, السويد
العالم, السويد

تعطل مفاعل نووي في السويد بعد إصابته بخلل غير معروف

13:28 GMT 09.11.2022
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Photo
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية "إس في تي" إن مفاعلا في محطة نووية جنوبي البلاد "أغلق بشكل غير متوقع"، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لخلل في التوربينات.
وقال المتحدث باسم المحطة، ديزيريه ليلجيفال، للشبكة: "مفاعل أوسكارسهامن 3 مفصول عن شبكة الكهرباء بسبب إغلاق التوربينات. استكشاف الأخطاء وإصلاحها جار".
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تمتلك السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، ستة مفاعلات نشطة في ثلاثة منشآت، ثلاثة منها في محطة فورسمارك شمالي ستوكهولم، واثنان في رينغالز، وواحد في أوسكارسهامن.
كان لدى أوسكارسهامن في البداية ثلاثة مفاعلات ولكن أغلق اثنين منها بشكل دائم. يبلغ إنتاج المحطة عادة نحو 1400 ميغاواط.
وقالت الشركة المشغلة "أو كيه جي" على موقعها على الإنترنت، إن المفاعل هو أحد أكبر مفاعلات الماء المغلي في العالم. بدأ بناء المحطة في عام 1980 وبدأ العمل بها بعد خمس سنوات.
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