https://sputnikarabic.ae/20221109/تعطل-مفاعل-نووي-في-السويد-بعد-إصابته-بخلل-غير-معروف-1069983914.html

تعطل مفاعل نووي في السويد بعد إصابته بخلل غير معروف

تعطل مفاعل نووي في السويد بعد إصابته بخلل غير معروف

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية "إس في تي" إن مفاعلا في محطة نووية جنوبي البلاد "أغلق بشكل غير متوقع"، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لخلل في التوربينات. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T13:28+0000

2022-11-09T13:28+0000

2022-11-09T13:28+0000

العالم

السويد

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وقال المتحدث باسم المحطة، ديزيريه ليلجيفال، للشبكة: "مفاعل أوسكارسهامن 3 مفصول عن شبكة الكهرباء بسبب إغلاق التوربينات. استكشاف الأخطاء وإصلاحها جار".تمتلك السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، ستة مفاعلات نشطة في ثلاثة منشآت، ثلاثة منها في محطة فورسمارك شمالي ستوكهولم، واثنان في رينغالز، وواحد في أوسكارسهامن.كان لدى أوسكارسهامن في البداية ثلاثة مفاعلات ولكن أغلق اثنين منها بشكل دائم. يبلغ إنتاج المحطة عادة نحو 1400 ميغاواط.وقالت الشركة المشغلة "أو كيه جي" على موقعها على الإنترنت، إن المفاعل هو أحد أكبر مفاعلات الماء المغلي في العالم. بدأ بناء المحطة في عام 1980 وبدأ العمل بها بعد خمس سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20221014/رغم-كل-ما-كان-أوروبا-لا-تزال-تعتمد-على-روسيا-لتشغيل-مفاعلاتها-النووية-1069045341.html

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