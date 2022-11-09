https://sputnikarabic.ae/20221109/تقارير-تؤكد-أن-ساديو-ماني-لن-يشارك-في-كأس-العالم-2022-بسبب-إصابته-1069973720.html
تقارير تؤكد أن ساديو ماني لن يشارك في كأس العالم 2022 بسبب إصابته
تقارير تؤكد أن ساديو ماني لن يشارك في كأس العالم 2022 بسبب إصابته
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم المقبل في قطر 2022. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T10:16+0000
2022-11-09T10:16+0000
2022-11-09T10:16+0000
منوعات
رياضة
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وأوضحت "ليكيب" بأن السنغالي تعرض لإصابة أمس قبل انطلاق المونديال بأقل من أسبوعين.ولفتت إلى أن ماني لن يلحق بكأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن أمام فيردر بريمين في بطولة الدوري الألماني، حيث سقط ماني، الذي يعاني من إصابة، في الدقيقة 14 من الشوط الأول، على أرضية ملعب المباراة، ولم يستطع استكمال اللقاء.ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة.وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.
https://sputnikarabic.ae/20220811/تقرير-بساطة-حياة-نجم-بايرن-ميونخ-ساديو-ماني-تثير-انتباه-وسائل-الإعلام-العالمية-1066305773.html
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منوعات, رياضة
تقارير تؤكد أن ساديو ماني لن يشارك في كأس العالم 2022 بسبب إصابته
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أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم المقبل في قطر 2022.
وأوضحت "ليكيب
" بأن السنغالي تعرض لإصابة أمس قبل انطلاق المونديال بأقل من أسبوعين.
ولفتت إلى أن ماني لن يلحق بكأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن أمام فيردر بريمين في بطولة الدوري الألماني، حيث سقط ماني، الذي يعاني من إصابة، في الدقيقة 14 من الشوط الأول، على أرضية ملعب المباراة، ولم يستطع استكمال اللقاء.
ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة.
وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.