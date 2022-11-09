https://sputnikarabic.ae/20221109/تقرير-أمريكي-إسرائيل-وراء-الهجوم-الغامض-على-الحدود-العراقية-السورية-1069994367.html
تقرير أمريكي: إسرائيل وراء "الهجوم الغامض" على الحدود العراقية السورية
تقرير أمريكي: إسرائيل وراء "الهجوم الغامض" على الحدود العراقية السورية
كشف تقرير أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T17:35+0000
2022-11-09T17:35+0000
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الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وذكرت الصحيفة نقلا عن عدة أشخاص مطلعين على تفاصيل الهجوم، أن الهجوم وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم عدة إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح.وقال مسؤولون في العراق للصحيفة إن القافلة كانت تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، لكن بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، فإن بعض المركبات في القافلة كانت تحمل ذخائر وصواريخ بالإضافة إلى الوقود.قال مسؤول في حرس الحدود العراقي إن الهجوم وقع حوالي منتصف الليل، بعد أن عبرت 10 شاحنات إلى الأراضي السورية. ودُمرت شاحنتان، وبقيت 12 أخرى عند معبر "القائم" الحدودي بين سوريا والعراق.كما أفادت قناة "الميادين" اللبنانية، الليلة، أن الهجوم وقع بعد أن عبرت الشاحنات الحدود وكانت على الأراضي السورية، ونقلت عن مسؤولين لم تسمهم إن إسرائيل هي من نفذت الهجوم.وفي السابق شنت الولايات المتحدة عدة هجمات في المنطقة، لكن كانت هناك أيضا هجمات نسبتها تقارير أجنبية إلى إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20210628/العراق-الهجوم-الأمريكي-على-الحدود-السورية-انتهاك-سافر-لسيادتنا-1049388724.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
تقرير أمريكي: إسرائيل وراء "الهجوم الغامض" على الحدود العراقية السورية
17:35 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
كشف تقرير أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق.
الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات، وفق ما أوردته صحيفة
"وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن عدة أشخاص مطلعين على تفاصيل الهجوم، أن الهجوم وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم عدة إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح.
وقال مسؤولون في العراق للصحيفة إن القافلة كانت تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، لكن بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، فإن بعض المركبات في القافلة كانت تحمل ذخائر وصواريخ بالإضافة إلى الوقود.
قال مسؤول في حرس الحدود العراقي إن الهجوم وقع حوالي منتصف الليل، بعد أن عبرت 10 شاحنات إلى الأراضي السورية. ودُمرت شاحنتان، وبقيت 12 أخرى عند معبر "القائم" الحدودي بين سوريا
والعراق.
كما أفادت قناة "الميادين" اللبنانية، الليلة، أن الهجوم وقع بعد أن عبرت الشاحنات الحدود وكانت على الأراضي السورية، ونقلت عن مسؤولين لم تسمهم إن إسرائيل هي من نفذت الهجوم.
وفي السابق شنت الولايات المتحدة عدة هجمات في المنطقة، لكن كانت هناك أيضا هجمات نسبتها تقارير أجنبية إلى إسرائيل.