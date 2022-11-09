https://sputnikarabic.ae/20221109/دراسة-الأزمة-الأوكرانية-أثرت-على-أنماط-استهلاك-نحو-66-من-الأسر-المصرية-1069976983.html

دراسة: الأزمة الأوكرانية أثرت على أنماط استهلاك نحو 66% من الأسر المصرية

دراسة: الأزمة الأوكرانية أثرت على أنماط استهلاك نحو 66% من الأسر المصرية

كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 65.8 % من الأسر المصرية تأثرت أنماط استهلاكها، الغذائي وغير الغذائي، جراء تداعيات العملية... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T11:15+0000

2022-11-09T11:15+0000

2022-11-09T11:15+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وأشارت الدراسة إلى أن أهم أسباب تأثر الأسر المصرية بالأزمة، ارتفاع أسعار الوقود، الذي أدى لارتفاع أسعار مختلف السلع، نتيجة كلفة النقل، كذلك ارتفاع أسعار القمح والحبوب، بالإضافة لتراجع سعر الجنيه أمام الدولار والذي أدى لارتفاع كلفة الاستيراد.وأوضحت الدراسة، الصادرة أمس، أن نحو 90 % من الأسر المصرية قد انخفض استهلاكها من البروتين بأنواعه (لحوم، أسماك، طيور) فيما ارتفع استهلاك الخبز لـ 1.3 % من الأسر.وبينما توقعت 13.5 % من الأسر استمرار الأزمة، أفادت 73.5 % من الأسر أنها لا تملك أي توقعات تجاه الأزمة.وسعت الحكومة المصرية، خلال الأشهر الماضية، إلى تخفيف آثار الأزمة، عبر زيادة سعر توريد القمح المحلي، لتعويض نقص الاستيراد، وزيادة قيمة السلع التموينية المدعومة للمواطنين وزيادة المرتبات وتشديد الرقابة على الأسواق.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، تعاني مصر من ارتفاع أسعار الوقود والقمح والحبوب.كما تعاني من تراجع حركة السياحة، حيث يمثل السياح الروس والأوكران، نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، فيما أدى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما تسبب في موجة تضخم متسارعة في مصر.

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