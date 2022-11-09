https://sputnikarabic.ae/20221109/رئيس-السنغال-يوجه-رسالة-إلى-ساديو-ماني-بعد-تقارير-عن-عدم-مشاركته-في-كأس-العالم-بسبب-إصابته-1069979305.html
رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ساديو ماني بعد تقارير عن عدم مشاركته في كأس العالم بسبب إصابته
رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ساديو ماني بعد تقارير عن عدم مشاركته في كأس العالم بسبب إصابته
علّق الرئيس السنغالي، ماكي سال، على إصابة لاعب منتخب بلاده، ساديو ماني، في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، أمس الثلاثاء. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T11:48+0000
2022-11-09T11:48+0000
2022-11-09T11:48+0000
منوعات
رياضة
ساديو ماني
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وتمنى سال، عبر حسابه على تويتر، الشفاء العاجل لماني بعد إصابته في مباراة بايرن وفيردر بريمن، قائلا: "كما قلت دائما، ساديو هو قلب الأسد، ومن كل قلبي أساندك ومعك، فليحفظك الله".وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم المقبل في قطر 2022.وأوضحت "ليكيب" بأن السنغالي تعرض لإصابة أمس، قبل انطلاق المونديال بأقل من أسبوعين، لافتةً إلى أن ماني لن يلحق بكأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن أمام فيردر بريمين في بطولة الدوري الألماني، حيث سقط ماني، الذي يعاني من إصابة، في الدقيقة 14 من الشوط الأول، على أرضية ملعب المباراة، ولم يستطع استكمال اللقاء.ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة.وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.
https://sputnikarabic.ae/20221109/تقارير-تؤكد-أن-ساديو-ماني-لن-يشارك-في-كأس-العالم-2022-بسبب-إصابته-1069973720.html
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منوعات, رياضة, ساديو ماني
منوعات, رياضة, ساديو ماني
رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ساديو ماني بعد تقارير عن عدم مشاركته في كأس العالم بسبب إصابته
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علّق الرئيس السنغالي، ماكي سال، على إصابة لاعب منتخب بلاده، ساديو ماني، في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، أمس الثلاثاء.
وتمنى سال، عبر حسابه على تويتر، الشفاء العاجل لماني بعد إصابته في مباراة بايرن وفيردر بريمن، قائلا: "كما قلت دائما، ساديو هو قلب الأسد، ومن كل قلبي أساندك ومعك، فليحفظك الله".
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن ساديو ماني
لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم المقبل في قطر 2022.
وأوضحت "ليكيب" بأن السنغالي تعرض لإصابة أمس، قبل انطلاق المونديال بأقل من أسبوعين، لافتةً إلى أن ماني لن يلحق بكأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن أمام فيردر بريمين في بطولة الدوري الألماني، حيث سقط ماني، الذي يعاني من إصابة، في الدقيقة 14 من الشوط الأول، على أرضية ملعب المباراة، ولم يستطع استكمال اللقاء.
ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة.
وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.