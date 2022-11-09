https://sputnikarabic.ae/20221109/زاخاروفا-تصف-أنباء-إمداد-كوريا-الشمالية-روسيا-بالذخيرة-بالمزيفة-1069985981.html
زاخاروفا تصف أنباء إمداد كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة "بالمزيفة"
زاخاروفا تصف أنباء إمداد كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة "بالمزيفة"
وصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقها على الادعاءات المتعلقة بإمداد كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة سرا لاستخدامها في أوكرانيا... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:13+0000
2022-11-09T14:13+0000
2022-11-09T14:13+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "لا يوجد مبرر واضح لهذه المزاعم ولا يمكن ذلك، لأن كل ما قاله الممثلون الأمريكيون هو كذبة من البداية إلى النهاية ومثال آخر للتزوير والتكهنات المنتشرة في الغرب فيما يتعلق بروسيا".وأعلن الجيش الكوري الشمالي، يوم أمس الثلاثاء في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه لم "يصدّر أبدًا أسلحة أو ذخائر إلى روسيا"، مؤكدا أنه "ليس لديه خطط للقيام بذلك".وفي بيان صادر عن نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني، في اليوم السابق، اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"نشر شائعات لا أساس لها"، محذرة إياها من "حبك المؤامرات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA).
https://sputnikarabic.ae/20221108/زاخاروفا-روسيا-ليست-هي-من-تتدخل-في-انتخابات-الكونغرس-الأمريكي-بل-دونالد-ترامب-1069938027.html
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روسيا, كوريا الشمالية
زاخاروفا تصف أنباء إمداد كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة "بالمزيفة"
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وصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقها على الادعاءات المتعلقة بإمداد كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة سرا لاستخدامها في أوكرانيا "بالمزيفة".
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "لا يوجد مبرر واضح لهذه المزاعم ولا يمكن ذلك، لأن كل ما قاله الممثلون الأمريكيون هو كذبة من البداية إلى النهاية ومثال آخر للتزوير والتكهنات المنتشرة في الغرب فيما يتعلق بروسيا".
واعتبرت زاخاروفا أنه بناء على هذه الطريقة توصلت الولايات المتحدة إلى ذريعة لفرض العقوبات.
وأعلن الجيش الكوري الشمالي، يوم أمس الثلاثاء في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه لم "يصدّر أبدًا أسلحة أو ذخائر إلى روسيا"، مؤكدا أنه "ليس لديه خطط للقيام بذلك".
وفي بيان صادر عن نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية
في وزارة الدفاع الوطني، في اليوم السابق، اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"نشر شائعات لا أساس لها"، محذرة إياها من "حبك المؤامرات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA).