https://sputnikarabic.ae/20221109/زاخاروفا-روسيا-منفتحة-على-الحوار-مع-الولايات-المتحدة-عندما-تدرك-واشنطن-عدم-جدوى-الضغط-على-موسكو-1069989983.html

زاخاروفا: روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة عندما تدرك واشنطن عدم جدوى الضغط على موسكو

زاخاروفا: روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة عندما تدرك واشنطن عدم جدوى الضغط على موسكو

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن على واشنطن أن تدرك عدم جدوى الضغط على... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T15:11+0000

2022-11-09T15:11+0000

2022-11-09T15:11+0000

روسيا

حوار

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سنواجه التحدي الذي يحاولون فرضه علينا. ومع ذلك، لم نعلن أبدًا أننا نغلق الباب. لا، نحن منفتحون على الحوار، والدبلوماسية لا تنتهي. نحن مستعدون للعمل الطبيعي عندما تدرك واشنطن، وإذا أدركت واشنطن، عدم جدوى الضغط على موسكو، والمزيد من الانخراط في الصراع في أوكرانيا كداعم لها، وهو أمر يمكن أن يعرض الولايات المتحدة لنفس الهزيمة المذلة التي حدثت في فيتنام وأفغانستان".وقال رودنكو للصحفيين: "أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. هذا هو خيارهم. لقد أعلنا دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي توقفت دون ذنب من جانبنا".وأضاف رودنكو: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي - أن تظهر أوكرانيا حسن النية".في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حدد فلاديمير زيلينسكي، بعد تقارير إعلامية غربية عن دفع كييف للدخول في حوار مع روسيا، شروط أوكرانيا لبدء الحوار. وبحسبه، فإن الشروط هي "استعادة وحدة الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة كل مجرم حرب، وضمانات عدم تكرار ذلك". في الوقت نفسه، وقع زيلينسكي في وقت سابق مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يناقشان الشروط التي يمكن بموجبها استئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلب بشكل خاص من القيادة الأوكرانية إظهار الانفتاح على المفاوضات مع روسيا.وبدورها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات سرية مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال الأشهر الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20221108/روسيا-ليس-لديها-شروط-مسبقة-لإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-1069945994.html

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