https://sputnikarabic.ae/20221109/سلوفينيا-تكشف-عن-عقد-لاستيراد-الغاز-الجزائري-1069981080.html
سلوفينيا تكشف عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري
سلوفينيا تكشف عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري
صرح رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، الثلاثاء، أن بلاده ستوقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الجزائري، الأسبوع المقبل، خلال زيارة وزيري الخارجية والبنية... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T12:43+0000
2022-11-09T12:43+0000
2022-11-09T12:43+0000
العالم العربي
الجزائر
قطاع الطاقة
خارجية سلوفينيا
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وقال غولوب في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في الجزائر العاصمة، مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.وأضاف أن العقد ينص على أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتم شراء نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهو ما يمثل نحو ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبر وزير الخارجية السلوفيني الجزائر "شريكا مهما" لبلاده، حيث "يعد الثاني لنا في المنطقة"، مضيفا بأن الطرفين سيعملان "أكثر وبفاعلية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الموارد المائية بالإضافة إلى قطاع السياحة".
https://sputnikarabic.ae/20221011/الاتحاد-الأوروبي-يبدي-استعداده-لشراء-الغاز-من-الجزائر-في-المستقبل-القريب-1068890970.html
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العالم العربي, الجزائر, قطاع الطاقة, خارجية سلوفينيا
العالم العربي, الجزائر, قطاع الطاقة, خارجية سلوفينيا
سلوفينيا تكشف عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري
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صرح رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، الثلاثاء، أن بلاده ستوقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الجزائري، الأسبوع المقبل، خلال زيارة وزيري الخارجية والبنية التحتية للجزائر العاصمة.
وقال غولوب في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في الجزائر العاصمة، مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.
وأضاف أن العقد ينص
على أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتم شراء نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهو ما يمثل نحو ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.
وأكد وزير خارجية سلوفينيا، أنزي لوغار، في شهر مارس/آذار الماضي، أن الجزائر "شريك مهم" لبلاده في العديد من المجالات، مبرزا إرادة البلدين القوية للتعاون أكثر مستقبلا.
وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبر وزير الخارجية السلوفيني الجزائر "شريكا مهما" لبلاده، حيث "يعد الثاني لنا في المنطقة"، مضيفا بأن الطرفين سيعملان "أكثر وبفاعلية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الموارد المائية بالإضافة إلى قطاع السياحة".