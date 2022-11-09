https://sputnikarabic.ae/20221109/سلوفينيا-تكشف-عن-عقد-لاستيراد-الغاز-الجزائري-1069981080.html

سلوفينيا تكشف عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري

سلوفينيا تكشف عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري

صرح رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، الثلاثاء، أن بلاده ستوقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الجزائري، الأسبوع المقبل، خلال زيارة وزيري الخارجية والبنية... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T12:43+0000

2022-11-09T12:43+0000

2022-11-09T12:43+0000

العالم العربي

الجزائر

قطاع الطاقة

خارجية سلوفينيا

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وقال غولوب في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في الجزائر العاصمة، مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.وأضاف أن العقد ينص على أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتم شراء نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهو ما يمثل نحو ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبر وزير الخارجية السلوفيني الجزائر "شريكا مهما" لبلاده، حيث "يعد الثاني لنا في المنطقة"، مضيفا بأن الطرفين سيعملان "أكثر وبفاعلية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الموارد المائية بالإضافة إلى قطاع السياحة".

https://sputnikarabic.ae/20221011/الاتحاد-الأوروبي-يبدي-استعداده-لشراء-الغاز-من-الجزائر-في-المستقبل-القريب-1068890970.html

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