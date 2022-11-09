https://sputnikarabic.ae/20221109/محتج-يرمي-البيض-على-الملك-تشارلز-بسبب-دموية-بلاده-فيديو-1069985523.html
محتج يرمي البيض على الملك تشارلز بسبب "دموية بلاده"... فيديو
محتج يرمي البيض على الملك تشارلز بسبب "دموية بلاده"... فيديو
أحاطت العائلة الملكية البريطانية نفسها منذ القدم بهالة من المخملية الملكية وبروتوكولات السلوك المنضبط، ولطالما كانت أخبار هذه العائلة شغل الإعلام الشاغل حتى في... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:00+0000
2022-11-09T14:00+0000
2022-11-09T14:00+0000
بريطانيا
أخبار الأمير تشارلز
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ورغم أن أخبار العائلة المتداولة تكون عادة حول زواج الأمراء وولاة العهد أو تفاصيل حياة الملكة أو وفاتها والمراسم المتعلقة بذلك، إلا أنه قد يتخللها بعض الأخبار الحرجة.حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مقطع فيديو للملك تشارلز الثالث أثناء جولة له مع زوجته في مدينة يورك لحضور إزاحة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.حيث تفاجأ الملك حديث العهد بالعرش بمحتج يرميه بالبيض، ولم يدرك ذلك إلى أن انكسرت إحداها على الأرض.وسرعان ما قامت الشرطة باعتقال الرجل.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067618858_97:896:1633:2048_1920x0_80_0_0_22342a83730a8662342ae894438dc2b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار الأمير تشارلز
بريطانيا, أخبار الأمير تشارلز
محتج يرمي البيض على الملك تشارلز بسبب "دموية بلاده"... فيديو
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أحاطت العائلة الملكية البريطانية نفسها منذ القدم بهالة من المخملية الملكية وبروتوكولات السلوك المنضبط، ولطالما كانت أخبار هذه العائلة شغل الإعلام الشاغل حتى في أصغر تفاصيلها.
ورغم أن أخبار العائلة المتداولة تكون عادة حول زواج الأمراء وولاة العهد أو تفاصيل حياة الملكة أو وفاتها والمراسم المتعلقة بذلك، إلا أنه قد يتخللها بعض الأخبار الحرجة.
حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مقطع فيديو للملك تشارلز الثالث أثناء جولة له مع زوجته في مدينة يورك لحضور إزاحة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.
حيث تفاجأ الملك حديث العهد بالعرش بمحتج يرميه بالبيض، ولم يدرك ذلك إلى أن انكسرت إحداها على الأرض.
وكان الرجل يردد عبارة: "بريطانيا بنيت على دماء العبيد"
وسرعان ما قامت الشرطة باعتقال الرجل.