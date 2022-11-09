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https://sputnikarabic.ae/20221109/27-طنا-من-المساعدات-الطبية-المصرية-لمكافحة-الكوليرا-وصلت-إلى-بيروت-صور-1069971813.html
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت... صور
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت... صور
استلم لبنان، صباح اليوم الأربعاء، 27 طنا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا من جمهورية مصر العربية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T09:27+0000
2022-11-09T09:50+0000
تقارير سبوتنيك
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ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مبنى الشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها المساعدات، وكان في استقبالها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، وسفير مصر في لبنان ياسر علوي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وأركان السفارة المصرية، ومسؤولون من وزارة الصحة.وقال وزير الصحة فراس الأبيض في تصريح صحفي إنه "يوم مبارك بدأ بوصول المساعدات الأولى لمكافحة الكوليرا من الأشقاء في البلاد العربية، ودائما مصر هي أول الداعمين للبنان خلال كل محنة، نحن نتذكر المساعدات التي وصلتنا من جمهورية مصر العربية خلال جائحة كورونا، ومن ثم بعد انفجار مرفأ بيروت أكثر من 500 طن من المساعدات، والآن كذلك خلال أزمة الكوليرا وصلنا 27 طنا من المساعدات الطبية واللقاحات، التي نحن في أمس الحاجة لها، وسيكون لها دور كبير في الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من انتشار الكوليرا في لبنان".وشكر الأبيض باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وباسم حكومة تصريف الأعمال "رئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه على الصعد كافة".وختم أن "العلاقة المميزة التي تربط لبنان بمصر، تتجلى في أبهى حللها"، وقال: "لبنان دائما بخير طالما مصر بخير".وقال السفير المصري في بيروت ياسر علوي: "وصلت اليوم طائرة على متنها 27 طنا على الرغم من أننا كنا نتوقع وصول 17 طنا، لكن تمت زيادة كمية المساعدات التي هي عبارة عن لقاحات وعلاجات كجزء من العمل الوقائي، وشق آخر يتعلق بالعلاجات".وأكد أن "مصر تقف كتفا الى كتف مع الأشقاء في لبنان، نحن نعرف قدر لبنان وأهميته ولا نقبل أن يترك وحيدا في مواجهة أي أزمة، وستجدون مصر دائما على العهد مع لبنان إلى أن نتجاوز هذه الأزمات".وكان قد تمنى الرئيس ميقاتي من الرئيس المصري تزويد لبنان بما يحتاج إليه من أدوية ولقاحات لمعالجة وباء كوليرا، خلال اجتماع عقد بينهما، الأربعاء الماضي، في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر.
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تقارير سبوتنيك, مساعدات, لبنان, مصر
تقارير سبوتنيك, مساعدات, لبنان, مصر

27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت... صور

09:27 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 09.11.2022)
© Sputnik . ABDELKADERALBAY27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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استلم لبنان، صباح اليوم الأربعاء، 27 طنا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا من جمهورية مصر العربية.
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ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مبنى الشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها المساعدات، وكان في استقبالها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، وسفير مصر في لبنان ياسر علوي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وأركان السفارة المصرية، ومسؤولون من وزارة الصحة.
© Sputnik . ABDELKADERALBAY27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وقال وزير الصحة فراس الأبيض في تصريح صحفي إنه "يوم مبارك بدأ بوصول المساعدات الأولى لمكافحة الكوليرا من الأشقاء في البلاد العربية، ودائما مصر هي أول الداعمين للبنان خلال كل محنة، نحن نتذكر المساعدات التي وصلتنا من جمهورية مصر العربية خلال جائحة كورونا، ومن ثم بعد انفجار مرفأ بيروت أكثر من 500 طن من المساعدات، والآن كذلك خلال أزمة الكوليرا وصلنا 27 طنا من المساعدات الطبية واللقاحات، التي نحن في أمس الحاجة لها، وسيكون لها دور كبير في الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من انتشار الكوليرا في لبنان".

وأعلن أن "المساعدات ستنقل إلى مستودعات وزارة الصحة، على أن يبدأ توزيعها غدا على المستشفيات سواء الحكومية منها أو الميدانية، التي تستقبل حاليا مرضى الكوليرا".

© Sputnik . ABDELKADERALBAY27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وشكر الأبيض باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وباسم حكومة تصريف الأعمال "رئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه على الصعد كافة".
وختم أن "العلاقة المميزة التي تربط لبنان بمصر، تتجلى في أبهى حللها"، وقال: "لبنان دائما بخير طالما مصر بخير".
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6 نوفمبر, 18:41 GMT
وقال السفير المصري في بيروت ياسر علوي: "وصلت اليوم طائرة على متنها 27 طنا على الرغم من أننا كنا نتوقع وصول 17 طنا، لكن تمت زيادة كمية المساعدات التي هي عبارة عن لقاحات وعلاجات كجزء من العمل الوقائي، وشق آخر يتعلق بالعلاجات".

وأشار إلى أن "المساعدات تأتي بعد أقل من أسبوع على التواصل بين الرئيس ميقاتي والرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تم التوجيه فورا بالاستجابة، ووصلت المساعدات في أقل من أسبوع".

وأكد أن "مصر تقف كتفا الى كتف مع الأشقاء في لبنان، نحن نعرف قدر لبنان وأهميته ولا نقبل أن يترك وحيدا في مواجهة أي أزمة، وستجدون مصر دائما على العهد مع لبنان إلى أن نتجاوز هذه الأزمات".
© Sputnik . ABDELKADERALBAY27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وكان قد تمنى الرئيس ميقاتي من الرئيس المصري تزويد لبنان بما يحتاج إليه من أدوية ولقاحات لمعالجة وباء كوليرا، خلال اجتماع عقد بينهما، الأربعاء الماضي، في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر.
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