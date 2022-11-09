https://sputnikarabic.ae/20221109/27-طنا-من-المساعدات-الطبية-المصرية-لمكافحة-الكوليرا-وصلت-إلى-بيروت-صور-1069971813.html

27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت... صور

27 طنا من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت... صور

استلم لبنان، صباح اليوم الأربعاء، 27 طنا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا من جمهورية مصر العربية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T09:27+0000

2022-11-09T09:27+0000

2022-11-09T09:50+0000

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ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مبنى الشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها المساعدات، وكان في استقبالها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، وسفير مصر في لبنان ياسر علوي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وأركان السفارة المصرية، ومسؤولون من وزارة الصحة.وقال وزير الصحة فراس الأبيض في تصريح صحفي إنه "يوم مبارك بدأ بوصول المساعدات الأولى لمكافحة الكوليرا من الأشقاء في البلاد العربية، ودائما مصر هي أول الداعمين للبنان خلال كل محنة، نحن نتذكر المساعدات التي وصلتنا من جمهورية مصر العربية خلال جائحة كورونا، ومن ثم بعد انفجار مرفأ بيروت أكثر من 500 طن من المساعدات، والآن كذلك خلال أزمة الكوليرا وصلنا 27 طنا من المساعدات الطبية واللقاحات، التي نحن في أمس الحاجة لها، وسيكون لها دور كبير في الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من انتشار الكوليرا في لبنان".وشكر الأبيض باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وباسم حكومة تصريف الأعمال "رئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه على الصعد كافة".وختم أن "العلاقة المميزة التي تربط لبنان بمصر، تتجلى في أبهى حللها"، وقال: "لبنان دائما بخير طالما مصر بخير".وقال السفير المصري في بيروت ياسر علوي: "وصلت اليوم طائرة على متنها 27 طنا على الرغم من أننا كنا نتوقع وصول 17 طنا، لكن تمت زيادة كمية المساعدات التي هي عبارة عن لقاحات وعلاجات كجزء من العمل الوقائي، وشق آخر يتعلق بالعلاجات".وأكد أن "مصر تقف كتفا الى كتف مع الأشقاء في لبنان، نحن نعرف قدر لبنان وأهميته ولا نقبل أن يترك وحيدا في مواجهة أي أزمة، وستجدون مصر دائما على العهد مع لبنان إلى أن نتجاوز هذه الأزمات".وكان قد تمنى الرئيس ميقاتي من الرئيس المصري تزويد لبنان بما يحتاج إليه من أدوية ولقاحات لمعالجة وباء كوليرا، خلال اجتماع عقد بينهما، الأربعاء الماضي، في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر.

https://sputnikarabic.ae/20221106/بابا-الفاتيكان-يدعو-الجميع-إلى-مساعدة-ومساندة-لبنان-ويقول-إنه-يتألم-1069891127.html

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