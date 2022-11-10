https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وأرمينيا-يعتمد-على-علاقات-يريفان-مع-باكو-1070009453.html

أردوغان: تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا يعتمد على علاقات يريفان مع باكو

أردوغان: تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا يعتمد على علاقات يريفان مع باكو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان شرط أساسي لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T09:26+0000

2022-11-10T09:26+0000

2022-11-10T09:26+0000

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سبوتنيك. وأوضح الرئيس التركي للصحافيين قبل مغادرته لحضور قمة منظمة الدول التركية في أوزبكستان، إنه "تم عقد اجتماعنا الأخير مع الجانب الأرميني في براغ، وقلنا لهم بوضوح إنه إذا وجهت أرمينيا العلاقات مع أذربيجان في اتجاه إيجابي، فسوف تتطور العلاقات مع تركيا بشكل إيجابي أيضا، نتوقع ذلك من أرمينيا.وأشار أردوغان أيضا إلى أن الشتات الأرميني في فرنسا والولايات المتحدة يمارسون ضغوطا على الحكومة الأرمينية لعرقلة عملية تطبيع الحوار مع أنقرة.يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية حاليا بين تركيا وأرمينيا، حيث تم إغلاق الحدود بين البلدين بمبادرة من أنقرة منذ عام 1993، واندلعت التوترات بين الدولتين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم تركيا لأذربيجان في نزاع ناغورني قاره باغ ومعارضتها لعملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 من قبل الدولة العثمانية.والتقى أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ، حيث ناقش الزعيمان خطوات لتطبيع العلاقات الثنائية بما في ذلك فتح الحدود البرية التركية الأرمينية لمواطني الدول الثالثة والسماح بنقل الشحنات الجوية المباشرة بين البلدين.

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