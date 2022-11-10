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https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-يتوقع-استمرار-المحادثات-الهاتفية-مع-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1070005315.html
أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:36+0000
2022-11-10T07:36+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
حوار
فلاديمير بوتين
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وقال أردوغان للصحفيين في مطار إيسنبوجا في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سمرقند، اليوم الخميس: "أتوقع أنه إذا شارك الجانب الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فأنا لا أعرف الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك إمكانية لعقد اجتماع وجها لوجه. وإلا، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية. توقعاتنا هي تأمين السلام".وقال: "جهود الوساطة لدينا مستمرة دون انقطاع. من المستحيل الآن تحديد موعد انتهاء المفاوضات بالضبط. القرار الأخير للجانب الروسي بشأن خيرسون هو لحظة إيجابية وقرار مهم".
https://sputnikarabic.ae/20221105/أردوغان-يصف-العودة-إلى-صفقة-الحبوب-بـالنجاح-الدبلوماسي-1069851354.html
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العالم, رجب طيب أردوغان, حوار, فلاديمير بوتين
العالم, رجب طيب أردوغان, حوار, فلاديمير بوتين

أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

07:36 GMT 10.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان للصحفيين في مطار إيسنبوجا في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سمرقند، اليوم الخميس: "أتوقع أنه إذا شارك الجانب الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فأنا لا أعرف الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك إمكانية لعقد اجتماع وجها لوجه. وإلا، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية. توقعاتنا هي تأمين السلام".
كما أشار أردوغان إلى أن جهود وساطة أنقرة بشأن موضوع حل الأزمة الأوكرانية مستمرة، ولا توجد مواعيد نهائية محددة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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وقال: "جهود الوساطة لدينا مستمرة دون انقطاع. من المستحيل الآن تحديد موعد انتهاء المفاوضات بالضبط. القرار الأخير للجانب الروسي بشأن خيرسون هو لحظة إيجابية وقرار مهم".
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