https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-يتوقع-استمرار-المحادثات-الهاتفية-مع-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1070005315.html
أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:36+0000
2022-11-10T07:36+0000
2022-11-10T07:36+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
حوار
فلاديمير بوتين
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وقال أردوغان للصحفيين في مطار إيسنبوجا في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سمرقند، اليوم الخميس: "أتوقع أنه إذا شارك الجانب الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فأنا لا أعرف الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك إمكانية لعقد اجتماع وجها لوجه. وإلا، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية. توقعاتنا هي تأمين السلام".وقال: "جهود الوساطة لدينا مستمرة دون انقطاع. من المستحيل الآن تحديد موعد انتهاء المفاوضات بالضبط. القرار الأخير للجانب الروسي بشأن خيرسون هو لحظة إيجابية وقرار مهم".
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العالم, رجب طيب أردوغان, حوار, فلاديمير بوتين
العالم, رجب طيب أردوغان, حوار, فلاديمير بوتين
أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان للصحفيين في مطار إيسنبوجا في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سمرقند، اليوم الخميس: "أتوقع أنه إذا شارك الجانب الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فأنا لا أعرف الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك إمكانية لعقد اجتماع وجها لوجه. وإلا، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية. توقعاتنا هي تأمين السلام".
كما أشار أردوغان إلى أن جهود وساطة أنقرة بشأن موضوع حل الأزمة الأوكرانية مستمرة، ولا توجد مواعيد نهائية محددة.
وقال: "جهود الوساطة لدينا مستمرة دون انقطاع. من المستحيل الآن تحديد موعد انتهاء المفاوضات بالضبط. القرار الأخير للجانب الروسي بشأن خيرسون هو لحظة إيجابية وقرار مهم".