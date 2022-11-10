https://sputnikarabic.ae/20221110/أر-تي-تنفي-وجود-أي-صلة-بينها-وبين-مدون-أوروبي-اعتقله-جهاز-الأمن-الأوكراني-1070030669.html
جهاز الأمن الأوكراني يعتقل مدونا أوروبيا بتهمة العمل مع "أر تي"
جهاز الأمن الأوكراني يعتقل مدونا أوروبيا بتهمة العمل مع "أر تي"
أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، اعتقال مدون أجنبي من إحدى الدول الأوروبية زعم أنه صور مواد لقناة "أر تي" الروسية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T14:51+0000
2022-11-10T14:51+0000
2022-11-10T15:01+0000
قناة rt
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وكتب الجهاز عبر قناته على "تليغرام": "كشف جهاز الأمن عن أربعة من محرضي الإنترنت المعادين في منطقتي تشيرنيغيف ودنيبروبتروفسك، ومن بين المعتقلين مدون أجنبي عمل في القناة التلفزيونية الروسية المحظورة RT وقام بالترويج لدعاية الكرملين وسط سكان الاتحاد الأوروبي عبر تطبيقات يوتيوب وتلبغرام".وذكر الجهاز أن المعتقل مواطن من إحدى الدول الأوروبية جاء بعد بدء العملية الروسية الخاصة إلى أوكرانيا وأعد المواد اللازمة لقناة "RT" الروسية.ووفقًا للأمن الأوكراني، تم احتجاز المدون الذي زُعم أنه ساعده في تحرير المواد.وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن "تقارير الخدمات الخاصة الأوكرانية حول احتجاز مدون يُزعم أنه تعاون مع قناة RT لا تتوافق مع الواقع".وذكر المصدر لوكالة سبوتنيك "إنه لم يعمل مع محرري أر تي، ولكن على قناته الخاصة صوت أوروبا التي يبلغ عدد المشتركين فيها 570 ألف مشترك، قام بتغطية الأحداث في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20221028/-مراسل-آر-تي-يتعرض-لإطلاق-نار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1069568421.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قناة rt, أخبار أوكرانيا, روسيا
قناة rt, أخبار أوكرانيا, روسيا
جهاز الأمن الأوكراني يعتقل مدونا أوروبيا بتهمة العمل مع "أر تي"
14:51 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 15:01 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، اعتقال مدون أجنبي من إحدى الدول الأوروبية زعم أنه صور مواد لقناة "أر تي" الروسية.
وكتب الجهاز عبر قناته على "تليغرام": "كشف جهاز الأمن عن أربعة من محرضي الإنترنت المعادين في منطقتي تشيرنيغيف ودنيبروبتروفسك، ومن بين المعتقلين مدون أجنبي عمل في القناة التلفزيونية الروسية المحظورة RT وقام بالترويج لدعاية الكرملين وسط سكان الاتحاد الأوروبي عبر تطبيقات يوتيوب وتلبغرام".
وذكر الجهاز أن المعتقل مواطن من إحدى الدول الأوروبية جاء بعد بدء العملية الروسية الخاصة إلى أوكرانيا وأعد المواد اللازمة لقناة "RT" الروسية.
ووفقًا للأمن الأوكراني، تم احتجاز المدون الذي زُعم أنه ساعده في تحرير المواد.
تم اعتقال شخصين آخرين من قبل إدارة أمن الدولة في منطقة دنيبروبتروفسك، أحدهما من سكان بلدة بوكروف والآخر من سكان نوفوموسكوفسك.
وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن "تقارير الخدمات الخاصة الأوكرانية حول احتجاز مدون يُزعم أنه تعاون مع قناة RT لا تتوافق مع الواقع".
المعتقل حسب معطيات أولية هو دانيال باور (اسم مستعار)، وهو متهم بـ"نشر الدعاية الروسية".
وذكر المصدر لوكالة سبوتنيك "إنه لم يعمل مع محرري أر تي، ولكن على قناته الخاصة صوت أوروبا التي يبلغ عدد المشتركين فيها 570 ألف مشترك، قام بتغطية الأحداث في أوكرانيا".