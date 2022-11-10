https://sputnikarabic.ae/20221110/إيران-تعتقل-الصحفية-إلهام-أفكاري-بتهمة-التعاون-مع-قناة-إيران-إنترناشونال-الممولة-سعوديا-1070020300.html
إيران تعتقل الصحفية إلهام أفكاري بتهمة التعاون مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تصنفها طهران إرهابية
إيران تعتقل الصحفية إلهام أفكاري بتهمة التعاون مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تصنفها طهران إرهابية
أعلنت السلطات الأمنية في إيران اعتقال الصحفية إلهام أفكاري، بتهمة التعاون مع قناة "إيران إنترناشونال"، التي تصنفها إيران إرهابية وتتهم السعودية بتمويلها. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:15+0000
2022-11-10T11:15+0000
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ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية صورة لإلهام أفكاري وهي معصوبة العينين وفي سيارة يبدو أنها تابعة لقوات الأمن.وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن القوات المنتسبة لوزارة الأمن في محافظة فارس (جنوب غربي البلاد) ألقت القبض على إلهام أفكاري أثناء هروبها من الحدود.وأكدت الوكالة أن إلهام كانت تحاول الهروب من إيران "بدعم أمريكي"، مشددة على أنه تم اعتقالها "بعد مراقبة استخبارية ورصد أنشطتها في السنوات الأخيرة، أثبتت خلالها تعاونها المستمر مع العناصر المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ولفتت إلى أن إلهام قامت "خلال الفترة الأخيرة بنشاطات لتشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ودعوة أبناء الشعب إلى المشاركة في أعمال الشغب وإحداث الاضطرابات".وقالت إن إلهام كانت من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد.وشهدت إيران خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعتقل الصحفية إلهام أفكاري بتهمة التعاون مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تصنفها طهران إرهابية
11:15 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمنية في إيران اعتقال الصحفية إلهام أفكاري، بتهمة التعاون مع قناة "إيران إنترناشونال"، التي تصنفها إيران إرهابية وتتهم السعودية بتمويلها.
ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية صورة لإلهام أفكاري وهي معصوبة العينين وفي سيارة يبدو أنها تابعة لقوات الأمن.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
بأن القوات المنتسبة لوزارة الأمن في محافظة فارس (جنوب غربي البلاد) ألقت القبض على إلهام أفكاري أثناء هروبها من الحدود.
وأكدت الوكالة أن إلهام كانت تحاول الهروب من إيران "بدعم أمريكي"، مشددة على أنه تم اعتقالها "بعد مراقبة استخبارية ورصد أنشطتها في السنوات الأخيرة، أثبتت خلالها تعاونها المستمر مع العناصر المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ولفتت إلى أن إلهام قامت "خلال الفترة الأخيرة بنشاطات لتشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ودعوة أبناء الشعب إلى المشاركة في أعمال الشغب وإحداث الاضطرابات".
وقالت إن إلهام كانت من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد.
وشهدت إيران خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات كبيرة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.