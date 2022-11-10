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https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-المجتمع-الدولي-باعتبار-بن-غفير-وسموتريتش-معادين-للسامية-1070025934.html
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باعتبار بن غفير وسموتريتش معادين للسامية
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باعتبار بن غفير وسموتريتش معادين للسامية
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "المجتمع الدولي التعامل مع السياسيين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، المرشحين للانضمام إلى حكومة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:24+0000
2022-11-10T13:27+0000
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حذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من "المخاطر المترتبة على انتخاب بن غفير وسموتريتش واتباعهما باعتبارهما الأكثر عنصرية وفاشية وحقد ومعاداة للسامية وعداء للعرب والفلسطينيين".وقالت، إن "انتخابهما بشكل تهديداً صريحاً لساحة الصراع ولفرض تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".وأضافت أن "هذه المخاطر يحذر منها الإسرائيليون وعديد الأطراف والمراقبين في الإقليم والعالم، خاصة وأن بن غفبير يعكس بمواقفه وتصريحاته ويجسد تلك المخاطر ويتفاخر بها"، مطالبة المجتمع الدولي رفض وإدانة الفاشية الإسرائيلية التي يمثلها كل من بن غفير وسموتريتش، ورفض مواقفهما التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتعتبر معادية للسلام.وذكرت أن "بن غفبر من اتباع المتطرف العنصري كاهانا ويتبى خط حركة كاخ التي اعتبرت في إسرائيل حركة متطرفة وإرهابية، ويدعو لترحيل وطرد العرب خاصة المواطنين من حي الشيخ جراح، ووجهت له عديد التهم بالتحريض على قتل العرب، وأشهر سلاحه في وجه المدنيين العزل في إشارة لتهديده لحياتهم"، حسب البيان.وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بكل شجاعة واتخاذ الإجراءات العملية ما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة أن يتحلى المجتمع الدولي بالجرأة ويأخد موقفاً حازماً تجاه المواقف العنصرية التي يمثلها بن غفير وسموتريتش وأتباعهما من المتطرفين والتعامل معهم باعتبارهم معادين للسامية، يشكلان مظلة لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-سنتصدى-لأي-محاولة-من-حكومة-نتنياهو-لضم-الضفة-الغربية-1070022074.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باعتبار بن غفير وسموتريتش معادين للسامية

13:24 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 10.11.2022)
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "المجتمع الدولي التعامل مع السياسيين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، المرشحين للانضمام إلى حكومة نتنياهو، باعتبارهما معادين للسامية".
حذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من "المخاطر المترتبة على انتخاب بن غفير وسموتريتش واتباعهما باعتبارهما الأكثر عنصرية وفاشية وحقد ومعاداة للسامية وعداء للعرب والفلسطينيين".
إصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
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وقالت، إن "انتخابهما بشكل تهديداً صريحاً لساحة الصراع ولفرض تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأضافت أن "هذه المخاطر يحذر منها الإسرائيليون وعديد الأطراف والمراقبين في الإقليم والعالم، خاصة وأن بن غفبير يعكس بمواقفه وتصريحاته ويجسد تلك المخاطر ويتفاخر بها"، مطالبة المجتمع الدولي رفض وإدانة الفاشية الإسرائيلية التي يمثلها كل من بن غفير وسموتريتش، ورفض مواقفهما التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتعتبر معادية للسلام.
وذكرت أن "بن غفبر من اتباع المتطرف العنصري كاهانا ويتبى خط حركة كاخ التي اعتبرت في إسرائيل حركة متطرفة وإرهابية، ويدعو لترحيل وطرد العرب خاصة المواطنين من حي الشيخ جراح، ووجهت له عديد التهم بالتحريض على قتل العرب، وأشهر سلاحه في وجه المدنيين العزل في إشارة لتهديده لحياتهم"، حسب البيان.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بكل شجاعة واتخاذ الإجراءات العملية ما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة أن يتحلى المجتمع الدولي بالجرأة ويأخد موقفاً حازماً تجاه المواقف العنصرية التي يمثلها بن غفير وسموتريتش وأتباعهما من المتطرفين والتعامل معهم باعتبارهم معادين للسامية، يشكلان مظلة لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية.
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