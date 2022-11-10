https://sputnikarabic.ae/20221110/السعودية-تبيع-حصة-قدرها-10-في-بورصة-الأسهم-1070034308.html
السعودية تبيع حصة قدرها 10% في بورصة الأسهم
السعودية تبيع حصة قدرها 10% في بورصة الأسهم
قرر صندوق الثروة السيادي السعودي، بيع حصة إضافية قدرها 10% في بورصة المملكة، حيث يمضي قدما في خطط لتقليص ممتلكاته في بعض أكبر شركات البلاد وجمع الأموال... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T16:40+0000
2022-11-10T16:40+0000
2022-11-10T16:40+0000
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وبحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة، فإنه سيطرح 12 مليون سهم في مجموعة "تداول" السعودية القابضة. بناء على سعر الإغلاق البالغ 209.60 ريال اليوم الخميس، فقد يجمع الصندوق من الصفقة نحو 2.52 مليار ريال (669 مليون دولار)، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".سيتم تحديد السعر من خلال إجراءات الطرح السريعة التي بدأت على الفور وستعلن النتائج يوم الجمعة. قدم المستثمرون طلبات شراء لجميع الأسهم المعروضة بعد أقل من ساعة من فتح الطرح، وفقا لشروط الصفقة.تأتي عملية البيع بعد عام تقريبا من طرح البورصة للاكتتاب العام في طرح عام أولي بقيمة مليار دولار، باع فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 30%. تضاعفت قيمة الأسهم تقريبا منذ ذلك الحين. في العام الماضي، جمع صندوق الثروة أيضا 3.2 مليار دولار من بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية.وقال صندوق الاستثمارات العامة في البيان إن صفقة بيع "تداول" تتماشى مع استراتيجيته "لإعادة تدوير رأس ماله والاستثمار في القطاعات الناشئة والواعدة في الاقتصاد المحلي".يخطط الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاستثمار 40 مليار دولار محليا سنويا حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع الطموحة، بما في ذلك "نيوم"، المدينة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار وتهدف إلى جذب صناعات جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/السعودية-تستثمر-7-مليارات-دولار-في-شركات-أمريكية-1066493192.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تبيع حصة قدرها 10% في بورصة الأسهم
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قرر صندوق الثروة السيادي السعودي، بيع حصة إضافية قدرها 10% في بورصة المملكة، حيث يمضي قدما في خطط لتقليص ممتلكاته في بعض أكبر شركات البلاد وجمع الأموال للاستثمارات.
وبحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة
، فإنه سيطرح 12 مليون سهم في مجموعة "تداول" السعودية القابضة. بناء على سعر الإغلاق البالغ 209.60 ريال اليوم الخميس، فقد يجمع الصندوق من الصفقة نحو 2.52 مليار ريال (669 مليون دولار)، وفقا لوكالة
"بلومبيرغ".
سيتم تحديد السعر من خلال إجراءات الطرح السريعة التي بدأت على الفور وستعلن النتائج يوم الجمعة. قدم المستثمرون طلبات شراء لجميع الأسهم المعروضة بعد أقل من ساعة من فتح الطرح، وفقا لشروط الصفقة.
تأتي عملية البيع بعد عام تقريبا من طرح البورصة للاكتتاب العام في طرح عام أولي بقيمة مليار دولار، باع فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 30%. تضاعفت قيمة الأسهم تقريبا منذ ذلك الحين. في العام الماضي، جمع صندوق الثروة أيضا 3.2 مليار دولار من بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في البيان إن صفقة بيع "تداول" تتماشى مع استراتيجيته "لإعادة تدوير رأس ماله والاستثمار في القطاعات الناشئة والواعدة في الاقتصاد المحلي".
يخطط الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، لاستثمار 40 مليار دولار محليا سنويا حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع الطموحة، بما في ذلك "نيوم"، المدينة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار وتهدف إلى جذب صناعات جديدة.