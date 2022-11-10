https://sputnikarabic.ae/20221110/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يدعو--لعقد-لقاء-جامع-لكل-الأطراف-السياسية-برعاية-أممية-وأفريقية-1070002381.html

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو لعقد لقاء جامع لكل الأطراف السياسية برعاية أممية وأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو لعقد لقاء جامع لكل الأطراف السياسية برعاية أممية وأفريقية

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T06:37+0000

2022-11-10T06:37+0000

2022-11-10T06:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأكد المنفي، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على "ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي"، حسب صحيفة الوسط الليبية.بدوره، أشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، دعا الأطراف السياسية للتحاور لتجاوز الانقسام وللإسراع بإجراء الانتخابات.وقال باتيلي على "تويتر": "التقيت اليوم برئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات. وأكدت على أهمية الحوار وحثثته على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة -ومنها تركيا- من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://sputnikarabic.ae/20221109/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يدعو-لتجاوز-الانقسام-والإسراع-بإجراء-الانتخابات-1069988885.html

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