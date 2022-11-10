https://sputnikarabic.ae/20221110/غرفة-التجارة-الروسية-تقيم-الوضع-الاقتصادي-الروسي-للسنة-المقبلة-1070032154.html

غرفة التجارة الروسية تقيم الوضع الاقتصادي الروسي للسنة المقبلة

غرفة التجارة الروسية تقيم الوضع الاقتصادي الروسي للسنة المقبلة

قال رئيس غرفة التجارة الروسية، أليكسي كودرين، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 سيكون بين 2.9 و3.3%، لكن قد تكون هناك سيناريوهات أكثر تعقيدًا... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T15:28+0000

2022-11-10T15:28+0000

2022-11-10T15:28+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال كودرين في مقابلة مع قناة "أر تي" التلفزيونية، اليوم الخميس، إن "الوضع في الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعا في الأصل".وأشار إلى أن مثل هذا التطور في الأحداث يشير إلى "مرونة عالية إلى حد ما للاقتصاد الروسي".وأردف كودرين: "بالطبع، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الجزء من عبء خفض الناتج المحلي الإجمالي سينتقل إلى العام المقبل".وتابع: "بعد عامين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ستحتاج روسيا إلى عامين أو ثلاثة أعوام للتعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بشرط "عدم حدوث أزمات صعبة جديدة".وأضاف: "لذلك، في السنوات الثلاث المقبلة، لا يمكننا أن نقلق من أن روسيا ستمر بوقت عصيب، بالطبع، لدينا الموارد لتغطية عجز الميزانية".

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