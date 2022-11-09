https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-النفط-الإيراني-يعلن-توقيع-مذكرة-تفاهم-تقدر-بنحو-40-مليار-دولار-مع-شركة-غازبروم-الروسية-1069975789.html

وزير النفط الإيراني يعلن توقيع مذكرة تفاهم تقدر بنحو 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية

وزير النفط الإيراني يعلن توقيع مذكرة تفاهم تقدر بنحو 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن "توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غازبروم الروسية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T10:35+0000

2022-11-09T10:35+0000

2022-11-09T10:35+0000

أخبار إيران

روسيا

شركة غازبروم

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وقال أوجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "إننا وقّعنا مذكرة التفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" التي تعد من أكبر الشركات في العالم"، مضيفًا: "وضعنا تطوير الحقول وخطوط نقل الغاز على جدول الأعمال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع: "بدأنا مقايضة المنتجات النفطية كما نتابع مناقشة مقايضة الغاز"، معربًا عن أمله أن يتم تنفيذها هذا الشتاء.وأشار أوجي إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لتوسيع الاستثمار الأجنبي. وقال: "اليوم تستثمر في بلادنا شركات روسية كبيرة، ومنها شركة غازبروم" .ووقّعت روسيا وإيران على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان.وقالت وكالة "إرنا": "تم التوقيع على الوثيقة الاستراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية من قبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا".وأضافت الوكالة أن الاجتماع نتج عنه "توقيع اتفاقية منح قرض لإدخال الكهرباء على مشروع خط سكة حديد إنشيبرون - جارمسار، بين علي فكري، نائب وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لمنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، وفلاديمير إيليتشوف، نائب وزير الاقتصاد الروسي".كما انبثق عن الاجتماع "توقيع مذكرة تعاون ثنائية في مجال الصحة، بين محمد حسين نيكنام، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية وسيرغي غلاغولوف، نائب وزير الصحة في روسيا".واستضافت روسيا الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدين، ومناقشة الاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.

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أخبار إيران, روسيا, شركة غازبروم