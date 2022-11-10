https://sputnikarabic.ae/20221110/فيفا-يعلن-السماح-للفلسطينيين-والإسرائيليين-بالسفر-إلى-قطر-لحضور-كأس-العالم-2022-1070036002.html

‏"فيفا" يعلن السماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالسفر إلى قطر لحضور كأس العالم 2022‏

‏"فيفا" يعلن السماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالسفر إلى قطر لحضور كأس العالم 2022‏

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أنه يمكن لعشاق كرة القدم من إسرائيل والأراضي ‏الفلسطينية مشاركة الرحلات الجوية إلى مونديال قطر بكرة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T17:33+0000

2022-11-10T17:33+0000

2022-11-10T17:36+0000

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وقال "فيفا" في بيان له إن رحلات الطيران العارض إلى الدوحة من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب لمباريات كرة القدم، التي تبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ستكون متاحة لجميع الفلسطينيين.وبيّن أن تلك الرحلات تشمل سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الذين لا يستطيعون عادة السفر عبر المطار الرئيسي في إسرائيل.وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وقطر، إلا أنه سيتم إنشاء خدمة قنصلية مؤقتة في الدوحة من أجل البطولة، وفقا لبيان "فيفا".وقال متحدث باسم "مونديال قطر 2022": "منذ فوزنا بحقوق استضافة كأس العالم 2022، قلنا دائما إن جميع حاملي التذاكر سيكونون قادرين على حضور المباريات في قطر، ويوضح إعلان اليوم التزامنا باحترام سياسات "فيفا" ومتطلبات الاستضافة، بما في ذلك حق الجميع في حضور المباريات، وهذا يشمل أيضا شرط أن يكون حاملي التذاكر ووسائل الإعلام الفلسطينية قادرين على السفر على هذه الرحلات العارضة دون قيود، لأن لهم حقا متساويا في الاستمتاع بالبطولة".بينما أكد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، ان "إعلان اليوم سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر بحرية إلى قطر وحضور المباريات في كأس العالم".وتابع: "لقد نجحنا في تأمين جميع الضمانات، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات القنصلية للإسرائيليين خلال إقامتهم في قطر".وتستمر بطولة كأس العالم 2022، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221104/فيفا-يحث-فرق-كأس-العالم-2022-على-تجنب-إعطاء-دروس-في-الأخلاق-1069841766.html

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