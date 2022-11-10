https://sputnikarabic.ae/20221110/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-أثناء-قيام-القوات-الأوكرانية-بقصف-جمهورية-دونيتسك-1069999575.html
مقتل شخص وإصابة آخر بقصف للقوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك
مقتل شخص وإصابة آخر بقصف للقوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك
قال عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، صباح اليوم الخميس، إن شخصًا قتل وأصيب آخر خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T03:51+0000
2022-11-10T03:51+0000
2022-11-10T04:06+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال عمدة المدينة في بيان على تلغرام: "نتيجة للقصف الليلي الهمجي لأراضي منطقة كويبيشيفسكي من قبل النازيين، وقعت إصابة مباشرة في شقة بناية شاهقة في شارع فاخروشيفا".وأضاف: "توفي رجل من مواليد عام 2002. وأصيبت امرأة من مواليد عام 1981، ونقلت إلى المستشفى بجروح تشظية".
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أخبار أوكرانيا
مقتل شخص وإصابة آخر بقصف للقوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك
03:51 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 04:06 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
قال عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، صباح اليوم الخميس، إن شخصًا قتل وأصيب آخر خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال عمدة المدينة في بيان على تلغرام: "نتيجة للقصف الليلي الهمجي لأراضي منطقة كويبيشيفسكي من قبل النازيين، وقعت إصابة مباشرة في شقة بناية شاهقة في شارع فاخروشيفا".
وأضاف: "توفي رجل من مواليد عام 2002. وأصيبت امرأة من مواليد عام 1981، ونقلت إلى المستشفى بجروح تشظية".