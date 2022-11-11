https://sputnikarabic.ae/20221111/ألمانيا-تدعو-مجلس-حقوق-الإنسان-الدولي-إلى-اجتماع-عاجل-بشأن-إيران-1070078951.html

ألمانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى اجتماع عاجل بشأن إيران

ألمانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى اجتماع عاجل بشأن إيران

طالبت ألمانيا وأيسلندا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عقد جلسة عاجلة بشأن إيران، تزامنا مع موجة احتجاجات تتهم طهران دولا غربية بتغذيتها... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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وفي رسالة وجهت إلى رئيس المجلس، طلب سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة عقد "جلسة خاصة لمعالجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال".وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، طلب السفريان عقد الجلسة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري إن أمكن، أو في يوم آخر في ذلك الأسبوع.وقالت البعثات الدبلوماسية إن الطلب حظي بدعم 44 دولة، لكنها لم تحدد كم عدد الدول الأعضاء في المجلس. لعقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاثة لكل عام، يجب أن تدعم 16 دولة – أكثر من ثلث الأعضاء – الطلب.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.بينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها أثناء انتظارها مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.واتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمريكا وإسرائيل والسعودية وبعض الدول الأوروبية، بلعب دور مباشر في الاضطرابات الأخيرة في إيران.هذا الاتهام كرره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن حكومات دول غربية تشجع العنف في بلاده وتعلم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.

https://sputnikarabic.ae/20221111/بريطانيا-إيران-هددت-بقتل-صحفيين-داخل-أراضينا-1070074524.html

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