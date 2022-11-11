https://sputnikarabic.ae/20221111/أمريكا-تشيد-بـتطور-تاريخي-وخطوة-مهمة-بين-قطر-وإسرائيل-1070044969.html
أمريكا تشيد بـ"تطور تاريخي" وخطوة مهمة بين قطر وإسرائيل
أمريكا تشيد بـ"تطور تاريخي" وخطوة مهمة بين قطر وإسرائيل
هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وقطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار إقامة رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال فترة كأس العالم... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T08:39+0000
2022-11-11T08:39+0000
2022-11-11T08:39+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
وقالت الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن هذا القرار يعتبر تطورا تاريخيا وخطوة مهمة تحمل أيضا آمالا كبيرة لتعزيز العلاقات بين الأفراد والعلاقات الاقتصادية.وأضافت أنها ترحب بهذه الخطوة التي ستفيد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.وأشارت إلى أن قطر كان قد تعهدت بأن الجميع مرحب بهم في كأس العالم.وأكدت أن قطر وإسرائيل شريكان مقربان للولايات المتحدة، مشيدة بروحهما الرياضية التي أظهرتها مع هذا التطور المهم.وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت يوم الأربعاء، أن تل أبيب والدوحة توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه فتح مكتب تمثيل دبلوماسي مؤقت في الدولة الخليجية خلال مونديال كأس العالم.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، أنه يمكن لعشاق كرة القدم من إسرائيل والأراضي الفلسطينية مشاركة الرحلات الجوية إلى مونديال قطر لكرة القدم.وقال "فيفا" في بيان له إن رحلات الطيران العارض إلى الدوحة من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب لحضور مباريات كأس العالم، ستكون متاحة لجميع الفلسطينيين.وأوضح البيان أن تلك الرحلات تشمل سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الذين لا يستطيعون عادة السفر عبر المطار الرئيسي في إسرائيل.وتستمر بطولة كأس العالم 2022، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221110/فيفا-يعلن-السماح-للفلسطينيين-والإسرائيليين-بالسفر-إلى-قطر-لحضور-كأس-العالم-2022-1070036002.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أمريكا تشيد بـ"تطور تاريخي" وخطوة مهمة بين قطر وإسرائيل
تابعنا عبر
هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وقطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار إقامة رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال فترة كأس العالم 2022.
وقالت
الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن هذا القرار يعتبر تطورا تاريخيا وخطوة مهمة تحمل أيضا آمالا كبيرة لتعزيز العلاقات بين الأفراد والعلاقات الاقتصادية.
وأضافت أنها ترحب بهذه الخطوة التي ستفيد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وأشارت إلى أن قطر كان قد تعهدت بأن الجميع مرحب بهم في كأس العالم.
وأكدت أن قطر وإسرائيل شريكان مقربان للولايات المتحدة، مشيدة بروحهما الرياضية التي أظهرتها مع هذا التطور المهم.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت يوم الأربعاء، أن تل أبيب والدوحة توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه فتح مكتب تمثيل دبلوماسي مؤقت
في الدولة الخليجية خلال مونديال كأس العالم.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، أنه يمكن لعشاق كرة القدم من إسرائيل والأراضي الفلسطينية مشاركة الرحلات الجوية إلى مونديال قطر لكرة القدم.
وقال "فيفا" في بيان
له إن رحلات الطيران العارض إلى الدوحة من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب لحضور مباريات كأس العالم، ستكون متاحة لجميع الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن تلك الرحلات تشمل سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الذين لا يستطيعون عادة السفر عبر المطار الرئيسي في إسرائيل.
وتستمر بطولة كأس العالم 2022،
وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.