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https://sputnikarabic.ae/20221111/أمريكا-نائبان-جمهوريان-يحثان-على-تأجيل-التصويت-على-القيادة-الأسبوع-المقبل-1070079306.html
أمريكا... نائبان جمهوريان يحثان على تأجيل التصويت على القيادة الأسبوع المقبل
أمريكا... نائبان جمهوريان يحثان على تأجيل التصويت على القيادة الأسبوع المقبل
حث كلا من النائبان في الحزب الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو وجوش هاولي، اليوم الجمعة، على تأجيل انتخابات القيادة الأسبوع المقبل، بسبب جولة الإعادة في ولاية... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T21:53+0000
2022-11-11T21:53+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب السيناتور، جوش هاولي، مستنكرا عبر "تويتر": "لا أعرف لماذا سيجري الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ تصويتا على القيادة للكونغرس المقبل قبل انتهاء هذه الانتخابات، إن لدينا جولة إعادة في جورجيا، هل يقولون أن هذا لا يهم؟".وتابع هاولي مناشدا: "لا تحرموا المنافس الجمهوري في سباق مجلس الشيوخ في جورجيا، هيرشل والكر".في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري، مارك روبيو، في بيان له على "تويتر" إن تصويت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل يجب تأجيله.وقال: "نحتاج أولا إلى التأكد من أن أولئك الذين يريدون قيادتنا ملتزمون حقا بالقتال من أجل أولويات وقيم الأمريكيين العاملين (من كل الخلفيات) الذين قدموا لنا انتصارات كبيرة في ولايات مثل فلوريدا".ونظرا لعدم تجاوز أي مرشح النسبة المطلوبة البالغة 50 بالمائة من دعم الناخبين، فإن قانون جورجيا يتطلب جولة الإعادة بين أكبر اثنين من المرشحين، بعد مرور 4 أسابيع من بداية الانتخابات.وتم تحديد موعد انتخابات الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وفي حال عدم فوز أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في كل من ولايتي أريزونا ونيفادا، فإن السيطرة على الكونغرس ستعود إلى سباق جورجيا.وتوجه ملايين الأمريكيين، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات التجديد النصفيـ التي تعد الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.وجميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات.
https://sputnikarabic.ae/20221108/تقارير-تقول-إن-إف-بي-آي-ينشئ-محطات-لمراقبة-التدخل-في-انتخابات-التجديد-النصفي-الأمريكية-1069937914.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا... نائبان جمهوريان يحثان على تأجيل التصويت على القيادة الأسبوع المقبل

21:53 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / Giorgio Vieraانتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، الولايات المتحدة
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، الولايات المتحدة
© AFP 2022 / Giorgio Viera
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حث كلا من النائبان في الحزب الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو وجوش هاولي، اليوم الجمعة، على تأجيل انتخابات القيادة الأسبوع المقبل، بسبب جولة الإعادة في ولاية جورجيا الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب السيناتور، جوش هاولي، مستنكرا عبر "تويتر": "لا أعرف لماذا سيجري الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ تصويتا على القيادة للكونغرس المقبل قبل انتهاء هذه الانتخابات، إن لدينا جولة إعادة في جورجيا، هل يقولون أن هذا لا يهم؟".
وتابع هاولي مناشدا: "لا تحرموا المنافس الجمهوري في سباق مجلس الشيوخ في جورجيا، هيرشل والكر".
في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري، مارك روبيو، في بيان له على "تويتر" إن تصويت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل يجب تأجيله.
وقال: "نحتاج أولا إلى التأكد من أن أولئك الذين يريدون قيادتنا ملتزمون حقا بالقتال من أجل أولويات وقيم الأمريكيين العاملين (من كل الخلفيات) الذين قدموا لنا انتصارات كبيرة في ولايات مثل فلوريدا".
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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ونظرا لعدم تجاوز أي مرشح النسبة المطلوبة البالغة 50 بالمائة من دعم الناخبين، فإن قانون جورجيا يتطلب جولة الإعادة بين أكبر اثنين من المرشحين، بعد مرور 4 أسابيع من بداية الانتخابات.
وتم تحديد موعد انتخابات الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي حال عدم فوز أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في كل من ولايتي أريزونا ونيفادا، فإن السيطرة على الكونغرس ستعود إلى سباق جورجيا.
وتوجه ملايين الأمريكيين، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات التجديد النصفيـ التي تعد الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.
وجميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات.
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