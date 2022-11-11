https://sputnikarabic.ae/20221111/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حادث-تدافع-الهالوين-في-كوريا-الجنوبية-إلى-157-قتيلا-1070069364.html

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع "الهالوين" في كوريا الجنوبية إلى 157 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع "الهالوين" في كوريا الجنوبية إلى 157 قتيلا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى في حادث التدافع في حي إتايوان في ‏سيئول، أثناء احتفالات عيد "الهالوين"، إلى 157 قتيلا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T17:32+0000

2022-11-11T17:32+0000

2022-11-11T17:32+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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وكانت الضحية الإضافية هو جندي توفي دماغيا، والذي تبرع بأعضائه، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية، إن ما مجموعه 131 كوريا جنوبيا، و26 أجنبيا قتلوا خلال موجة الحشود في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول.وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات تشييع جنازة 130 كوريا جنوبيا، وتم إرسال جثث 23 أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية.كما أشارت السلطات في كوريا الجنوبية إلى أنه ما زال 11 من أصل 192 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.ويعد حادث تدافع الحشود هو أكثر الكوارث فتكا في كوريا الجنوبية، منذ غرق العبارة عام 2014، الذي أودى بحياة 304 أشخاص وكشف قواعد السلامة المتساهلة في البلاد والفشل التنظيمي.

https://sputnikarabic.ae/20221106/بيانات-تكشف-وصول-أول-فرقة-لشرطة-كوريا-الجنوبية-إلى-موقع-حادث-تدافع-الهالوين-بعد-85-دقيقة-من-وقوعه-1069880926.html

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