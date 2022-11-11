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https://sputnikarabic.ae/20221111/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حادث-تدافع-الهالوين-في-كوريا-الجنوبية-إلى-157-قتيلا-1070069364.html
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع "الهالوين" في كوريا الجنوبية إلى 157 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع "الهالوين" في كوريا الجنوبية إلى 157 قتيلا
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى في حادث التدافع في حي إتايوان في ‏سيئول، أثناء احتفالات عيد "الهالوين"، إلى 157 قتيلا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T17:32+0000
2022-11-11T17:32+0000
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وكانت الضحية الإضافية هو جندي توفي دماغيا، والذي تبرع بأعضائه، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية، إن ما مجموعه 131 كوريا جنوبيا، و26 أجنبيا قتلوا خلال موجة الحشود في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول.وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات تشييع جنازة 130 كوريا جنوبيا، وتم إرسال جثث 23 أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية.كما أشارت السلطات في كوريا الجنوبية إلى أنه ما زال 11 من أصل 192 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.ويعد حادث تدافع الحشود هو أكثر الكوارث فتكا في كوريا الجنوبية، منذ غرق العبارة عام 2014، الذي أودى بحياة 304 أشخاص وكشف قواعد السلامة المتساهلة في البلاد والفشل التنظيمي.
https://sputnikarabic.ae/20221106/بيانات-تكشف-وصول-أول-فرقة-لشرطة-كوريا-الجنوبية-إلى-موقع-حادث-تدافع-الهالوين-بعد-85-دقيقة-من-وقوعه-1069880926.html
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كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع "الهالوين" في كوريا الجنوبية إلى 157 قتيلا

17:32 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeحادث التدافع في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية
حادث التدافع في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
حادث التدافع في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
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أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى في حادث التدافع في حي إتايوان في ‏سيئول، أثناء احتفالات عيد "الهالوين"، إلى 157 قتيلا.
وكانت الضحية الإضافية هو جندي توفي دماغيا، والذي تبرع بأعضائه، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية، إن ما مجموعه 131 كوريا جنوبيا، و26 أجنبيا قتلوا خلال موجة الحشود في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
حادث التدافع في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
بيانات تكشف وصول أول فرقة لشرطة كوريا الجنوبية إلى موقع حادث تدافع "الهالوين" بعد 85 دقيقة من وقوعه
6 نوفمبر, 13:48 GMT
وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات تشييع جنازة 130 كوريا جنوبيا، وتم إرسال جثث 23 أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية.
كما أشارت السلطات في كوريا الجنوبية إلى أنه ما زال 11 من أصل 192 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.
ويعد حادث تدافع الحشود هو أكثر الكوارث فتكا في كوريا الجنوبية، منذ غرق العبارة عام 2014، الذي أودى بحياة 304 أشخاص وكشف قواعد السلامة المتساهلة في البلاد والفشل التنظيمي.
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