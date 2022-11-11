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https://sputnikarabic.ae/20221111/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لتشكيل-مهمة-عسكرية-مشتركة-في-النيجر-1070071215.html
الاتحاد الأوروبي يخطط لتشكيل مهمة عسكرية مشتركة في النيجر
الاتحاد الأوروبي يخطط لتشكيل مهمة عسكرية مشتركة في النيجر
قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الكتلة تهدف إلى تشكيل "مهمة شراكة عسكرية" في الأشهر المقبلة، للمساعدة في تعزيز قوات النيجر في محاربة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T18:15+0000
2022-11-11T18:15+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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يعمل الاتحاد الذي يتكون من 27 بلدا على مراجعة وجوده في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، بعد تقليص مهمته التدريبية في مالي.وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل "استخلصت الدروس من تجربتها السابقة في مالي على وجه الخصوص، ولهذا السبب لا تريد أن تكون هناك بعثة تدريب واسعة النطاق تابعة للاتحاد الأوروبي في النيجر".وأضاف المسؤول أن المهمة ستشمل إقامة مركز للمساعدة في تدريب قوات النيجر على "مسائل الصيانة واللوجستيات"، وإجراء "تدريب متخصص" في مجالات مثل التعامل مع الأجهزة المتفجرة المرتجلة ويمكن أن توفر الاتصالات ودعم القيادة لجيش نيامي.وأكد المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إطلاق البعثة الجديدة "في الأشهر الأولى" من العام المقبل. النيجر، أفقر دولة في العالم وفقا لمؤشر التنمية التابع للأمم المتحدة، تقاتل حركات تمرد اجتاحت جيرانها.وتواجه نيامي حملة طويلة الأمد لجماعة بوكو حرام على حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا، وهجوما استمر سبع سنوات في الجنوب الغربي انبثق من مالي، حيث ينشط تنظيم القاعدة و"داعش".
https://sputnikarabic.ae/20221109/ماكرون-ينهي-مهمة-فرنسا-في-أفريقيا-ويفكر-في-استراتيجية-جديدة-1069991811.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يخطط لتشكيل مهمة عسكرية مشتركة في النيجر

18:15 GMT 11.11.2022
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARA
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قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الكتلة تهدف إلى تشكيل "مهمة شراكة عسكرية" في الأشهر المقبلة، للمساعدة في تعزيز قوات النيجر في محاربة الإرهابيين.
يعمل الاتحاد الذي يتكون من 27 بلدا على مراجعة وجوده في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، بعد تقليص مهمته التدريبية في مالي.
وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل "استخلصت الدروس من تجربتها السابقة في مالي على وجه الخصوص، ولهذا السبب لا تريد أن تكون هناك بعثة تدريب واسعة النطاق تابعة للاتحاد الأوروبي في النيجر".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
ماكرون ينهي مهمة فرنسا في أفريقيا ويفكر في استراتيجية جديدة
9 نوفمبر, 16:12 GMT
وأضاف المسؤول أن المهمة ستشمل إقامة مركز للمساعدة في تدريب قوات النيجر على "مسائل الصيانة واللوجستيات"، وإجراء "تدريب متخصص" في مجالات مثل التعامل مع الأجهزة المتفجرة المرتجلة ويمكن أن توفر الاتصالات ودعم القيادة لجيش نيامي.
وأكد المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إطلاق البعثة الجديدة "في الأشهر الأولى" من العام المقبل. النيجر، أفقر دولة في العالم وفقا لمؤشر التنمية التابع للأمم المتحدة، تقاتل حركات تمرد اجتاحت جيرانها.
وتواجه نيامي حملة طويلة الأمد لجماعة بوكو حرام على حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا، وهجوما استمر سبع سنوات في الجنوب الغربي انبثق من مالي، حيث ينشط تنظيم القاعدة و"داعش".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:43 GMT
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