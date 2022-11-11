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https://sputnikarabic.ae/20221111/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-أن-70-من-منطقة-تيغراي-الشمالية-أصبحت-تحت-سيطرتها-1070045563.html
الحكومة الإثيوبية تعلن أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت تحت سيطرتها
الحكومة الإثيوبية تعلن أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت تحت سيطرتها
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الاتحادي. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T08:59+0000
2022-11-11T08:59+0000
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وقال مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي رضوان حسين عبر "تويتر" إن "70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية".وأضاف أن "المساعدات تتدفق على المنطقة".وأوضح أن "35 شاحنة محملة بالمواد الغذائية و3 شاحنات محملة بالأدوية إلى تيغراي".وأكد أن "الرحلات الجوية مسموح بها وأنه يتم العمل على إعادة توصيل وتحسين الخدمات في المنطقة".يذكر أنه في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.وكانت جبهة تحرير تيغراي، قد أعلنت مؤخرا استعدادها للانخراط في محادثات سلام جدية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؛ فضلاً عن وقف مشترك "للأعمال العدائية".ونهاية آب/أغسطس الماضي، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات بالعودة إلى الأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة.وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، في آذار/مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي؛ وهو ما دعا إليه أيضا قادة الجبهة، لكنهما لم يوقعا بعد على الاتفاق.واندلع النزاع في تيغراي، في نوفمبر 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص.
https://sputnikarabic.ae/20221104/صندوق-النقد-الدولي-يناقش-برنامج-تمويل-إثيوبيا-بعد-اتفاق-السلام-مع-جبهة-تيغراي-1069836722.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, أخبار العالم الآن

الحكومة الإثيوبية تعلن أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت تحت سيطرتها

08:59 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIإثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الاتحادي.
وقال مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي رضوان حسين عبر "تويتر" إن "70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية".
وأضاف أن "المساعدات تتدفق على المنطقة".
وأوضح أن "35 شاحنة محملة بالمواد الغذائية و3 شاحنات محملة بالأدوية إلى تيغراي".
وأكد أن "الرحلات الجوية مسموح بها وأنه يتم العمل على إعادة توصيل وتحسين الخدمات في المنطقة".
يذكر أنه في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.
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وكانت جبهة تحرير تيغراي، قد أعلنت مؤخرا استعدادها للانخراط في محادثات سلام جدية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؛ فضلاً عن وقف مشترك "للأعمال العدائية".
ونهاية آب/أغسطس الماضي، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات بالعودة إلى الأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، في آذار/مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي؛ وهو ما دعا إليه أيضا قادة الجبهة، لكنهما لم يوقعا بعد على الاتفاق.
واندلع النزاع في تيغراي، في نوفمبر 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص.
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