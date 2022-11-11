https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاعات-الجوية-تصد-هجوما-صاروخيا-أوكرانيا-خلال-انسحاب-القوات-الروسية-من-خيرسون-1070045389.html
الدفاعات الجوية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا خلال انسحاب القوات الروسية من خيرسون
الدفاعات الجوية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا خلال انسحاب القوات الروسية من خيرسون
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية نجحت بصد هجوم صاروخي أوكراني أثناء انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T08:42+0000
2022-11-11T08:42+0000
2022-11-11T08:44+0000
روسيا
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وأشار المراسل في تقريره أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية الليلة الماضية، بما في ذلك صواريخ "هيمارس"، التي كان هدفها ضرب جسر أنتونوف".وأضاف بالقول: "كانت القوات الروسية تقوم بالانسحاب من مدينة خيرسون عبر الجسر من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى منه".ووافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.وقال شويغو "المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر".من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الجوية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا خلال انسحاب القوات الروسية من خيرسون
08:42 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية نجحت بصد هجوم صاروخي أوكراني أثناء انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأشار المراسل في تقريره أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية الليلة الماضية، بما في ذلك صواريخ "هيمارس"، التي كان هدفها ضرب جسر أنتونوف".
وأضاف بالقول: "كانت القوات الروسية تقوم بالانسحاب من مدينة خيرسون عبر الجسر من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى منه".
ووافق وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.
وقال شويغو "المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر".
من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".