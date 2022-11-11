https://sputnikarabic.ae/20221111/الصندوق-السيادي-السعودي-يجمع-610-ملايين-دولار-من-بيع-حصة-في-بورصة-الأسهم-1070076932.html
الصندوق السيادي السعودي يجمع 610 ملايين دولار من بيع حصة في بورصة الأسهم
الصندوق السيادي السعودي يجمع 610 ملايين دولار من بيع حصة في بورصة الأسهم
جمع صندوق الثروة السيادي السعودي 2.29 مليار ريال (610 ملايين دولار) من بيع حصة نسبتها 10% في بورصة الأسهم، ضمن خطته لتقليص حيازاته في بعض أكبر شركات المملكة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T20:10+0000
2022-11-11T20:10+0000
2022-11-11T20:10+0000
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1070076730_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccd6f6813f50247bd20bbf20155ffbaa.jpg
باع صندوق الاستثمارات العامة 12 مليون سهم في مجموعة "تداول" القابضة بسعر 191 ريالا للسهم، بخصم 9% عن سعر الإغلاق الأخير، بحسب وكالة "بلومبيرغ".قدم المستثمرون طلبات شراء لجميع الأسهم المعروضة في غضون ساعة من طرحها يوم الخميس، وهو أحدث مثال على الطلب القوي على مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط.يقود الصندوق خطة "رؤية 2030" لتنويع اقتصاد المملكة، وكجزء من هذه الجهود، يمضي قدما في خطط لتقليل حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة، ويخطط لاستثمار 40 مليار دولار محليا سنويا حتى عام 2025.ويعمل على المساعدة في تمويل المشاريع الطموحة، بما في ذلك مدينة "نيوم" التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وتهدف إلى جذب صناعات جديدة. كما استثمر مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221109/السعودية-تضخ-استثمارات-إضافية-في-نادي-نيوكاسل-الإنجليزي-1069994156.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1070076730_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_431df2959d7c5a96b18f8aa02e96b1db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الصندوق السيادي السعودي يجمع 610 ملايين دولار من بيع حصة في بورصة الأسهم
تابعنا عبر
جمع صندوق الثروة السيادي السعودي 2.29 مليار ريال (610 ملايين دولار) من بيع حصة نسبتها 10% في بورصة الأسهم، ضمن خطته لتقليص حيازاته في بعض أكبر شركات المملكة وتمويل استثمارات أخرى.
باع صندوق الاستثمارات العامة 12 مليون سهم في مجموعة "تداول" القابضة بسعر 191 ريالا للسهم، بخصم 9% عن سعر الإغلاق الأخير، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
قدم المستثمرون طلبات شراء لجميع الأسهم المعروضة في غضون ساعة من طرحها يوم الخميس
، وهو أحدث مثال على الطلب القوي على مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط.
يقود الصندوق خطة "رؤية 2030" لتنويع اقتصاد المملكة، وكجزء من هذه الجهود، يمضي قدما في خطط لتقليل حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة، ويخطط لاستثمار 40 مليار دولار محليا سنويا حتى عام 2025.
ويعمل على المساعدة في تمويل المشاريع الطموحة، بما في ذلك مدينة "نيوم" التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وتهدف إلى جذب صناعات جديدة. كما استثمر مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم.