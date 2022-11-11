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مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
https://sputnikarabic.ae/20221111/العراق-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-غارة-جوية-1070071532.html
العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية
العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية
أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور ‏في روسيا ودول أخرى)، وذلك في محافظة صلاح الدين.‏ 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T18:27+0000
2022-11-11T18:27+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
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وأفادت وزارة الدفاع العراقية أن إرهابيي "داعش" قتلوا في ضربة جوية لطائرات "إف 16"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وقالت إن "صقور القوة الجوية الأبطال لطائرات "إف 16" نفذوا بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين، وتم إلقاء 4 قنابر وقتل 5 إرهابيين".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221109/الحشد-الشعبي-العراقي-يحبط-محاولة-تسلل-لعناصر-من-داعش-إلى-بغداد-1069978638.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية

18:27 GMT 11.11.2022
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
الجيش العراقي
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
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أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور ‏في روسيا ودول أخرى)، وذلك في محافظة صلاح الدين.‏
وأفادت وزارة الدفاع العراقية أن إرهابيي "داعش" قتلوا في ضربة جوية لطائرات "إف 16"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت إن "صقور القوة الجوية الأبطال لطائرات "إف 16" نفذوا بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين، وتم إلقاء 4 قنابر وقتل 5 إرهابيين".
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لعناصر من "داعش" إلى بغداد
9 نوفمبر, 11:33 GMT
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:43 GMT
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