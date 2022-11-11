https://sputnikarabic.ae/20221111/العراق-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-غارة-جوية-1070071532.html
العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية
العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية
أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وذلك في محافظة صلاح الدين. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T18:27+0000
2022-11-11T18:27+0000
2022-11-11T18:27+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وزارة الدفاع العراقية أن إرهابيي "داعش" قتلوا في ضربة جوية لطائرات "إف 16"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وقالت إن "صقور القوة الجوية الأبطال لطائرات "إف 16" نفذوا بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين، وتم إلقاء 4 قنابر وقتل 5 إرهابيين".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221109/الحشد-الشعبي-العراقي-يحبط-محاولة-تسلل-لعناصر-من-داعش-إلى-بغداد-1069978638.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية
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أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وذلك في محافظة صلاح الدين.
وأفادت وزارة الدفاع العراقية أن إرهابيي "داعش" قتلوا في ضربة جوية لطائرات "إف 16"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وقالت إن "صقور القوة الجوية الأبطال لطائرات "إف 16" نفذوا بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين، وتم إلقاء 4 قنابر وقتل 5 إرهابيين".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".