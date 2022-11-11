https://sputnikarabic.ae/20221111/الولايات-المتحدة-ترسل-قاذفتين-إلى-الشرق-الأوسط-لاستعراض-القوة-أمام-إيران--1070071859.html

الولايات المتحدة ترسل قاذفتين إلى الشرق الأوسط لاستعراض القوة أمام إيران

الولايات المتحدة ترسل قاذفتين إلى الشرق الأوسط لاستعراض القوة أمام إيران

أرسلت الولايات المتحدة قاذفتين بقدرات نووية من طراز "بي - 52" إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في ظل خطط إيرانية مزعومة لمهاجمة البنية التحتية للطاقة في... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T18:36+0000

2022-11-11T18:36+0000

2022-11-11T18:36+0000

إيران

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر في البنتاغون : "لا ينبغي أن نتفاجأ بوجود جزء من آلة الدولة الإيرانية يعتقد أن الوقت قد حان الآن لشن هجمات جديدة في المنطقة. هذه هي تكتيكات هذا النظام... نحن نراقب التقارير الواردة بشأن التهديدات".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرياض تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة بشأن "هجوم إيراني وشيك"، على أهداف في المملكة.بدوره، قال أحد محاوري "بوليتيكو"، إن طهران تخطط لمهاجمة المملكة العربية السعودية، ويمكن أن تصبح أهداف البنية التحتية للطاقة في المملكة هدفاً للهجوم.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية لها منطقها الخاص"، مشيرا إلى إجراء 5 جولات من المفاوضات بين البلدين.وقال كنعاني، في حوار مع مراسل صحيفة "ويتشرني ليست" الكرواتية، ونقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إن "العلاقات مع الدول الجارة تحظى بالأهمية لإيران وهي في الأولوية ولذلك تركنا الأبواب مفتوحة دوما أمام العلاقات مع السعودية لعودة العلاقات الدبلوماسية في أي وقت كانت الرياض مستعدة لذلك".واعتبر 5 جولات من المفاوضات تقدما جيدا، لكنه وصفها في الوقت ذاته بـ"التقدم البطيء"، مشيرا إلى أن السعودية حال وضعت بطئها جانبا فمن الممكن أن تعود العلاقات إلى حالتها الطبيعية بسرعة".

https://sputnikarabic.ae/20221102/الكرملين-ينفي-إحاطته-بأي-معلومات-حول-هجوم-إيراني-على-السعودية-1069748161.html

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