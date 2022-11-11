https://sputnikarabic.ae/20221111/ضابط-أوكراني-أسير-يكشف-مخطط-كييف-لتنفيذ-هجمات-داخل-الأراضي-الروسية-1070073892.html
ضابط أوكراني أسير يكشف مخطط كييف لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية
ضابط أوكراني أسير يكشف مخطط كييف لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية
قال جندي أوكراني أسير من اللواء 53 الميكانيكي المنفصل التابع لقوات الأمن الأوكرانية، الملازم الأول وقائد فصيلة، فلاديمير ليبيخين، إن قوات كييف تخطط لشن هجوم... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T19:30+0000
2022-11-11T19:30+0000
2022-11-11T19:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفاد الجندي الأسير: "لقد سمعت أن مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية (مجموعات مخربة) تعمل على أراضي روسيا، وتقوم بأنشطة تخريبية، وتترك أسلحة ومتفجرات من أجل تنفيذ هجوم واسع النطاق. مبدئيًا، يتم التخطيط لهذا في الشتاء، عندما تكون الأرض متماسكة ويمكن للمعدات أن تمر لـ50 كيلومترًا، لذلك سوف تعبر من 50 كيلومترا إلى 100 كيلومتر. لست على دراية كبيرة بهذا الأمر، لكنني سمعت من المدربين أن هذا يخطط له في اتجاه كورسك وبيلغورود".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-التجمعات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-على-يمين-نهر-دنيبر-1070059606.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط أوكراني أسير يكشف مخطط كييف لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية
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قال جندي أوكراني أسير من اللواء 53 الميكانيكي المنفصل التابع لقوات الأمن الأوكرانية، الملازم الأول وقائد فصيلة، فلاديمير ليبيخين، إن قوات كييف تخطط لشن هجوم على منطقتي بيلغورود وكورسك في الشتاء.
وأفاد الجندي الأسير: "لقد سمعت أن مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية (مجموعات مخربة) تعمل على أراضي روسيا، وتقوم بأنشطة تخريبية، وتترك أسلحة ومتفجرات من أجل تنفيذ هجوم واسع النطاق. مبدئيًا، يتم التخطيط لهذا في الشتاء، عندما تكون الأرض متماسكة ويمكن للمعدات أن تمر لـ50 كيلومترًا، لذلك سوف تعبر من 50 كيلومترا إلى 100 كيلومتر. لست على دراية كبيرة بهذا الأمر، لكنني سمعت من المدربين أن هذا يخطط له في اتجاه كورسك وبيلغورود".
يذكر أنه، في بداية الأسبوع الجاري، كشف جندي أسير من اللواء 53 الميكانيكي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الملازم الأول وقائد فصيلة، بافل تكاتشوك، عن وجود خطط لدى القيادة الأوكرانية لإرسال مخربين على مركبات تحمل علامات تعريف روسية في كورسك ومناطق في بريانسك وبلغورود، حيث كان من المفترض تنفيذ هجمات على البنية التحتية هناك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.