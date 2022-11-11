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مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/ضابط-أوكراني-أسير-يكشف-مخطط-كييف-لتنفيذ-هجمات-داخل-الأراضي-الروسية-1070073892.html
ضابط أوكراني أسير يكشف مخطط كييف لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية
ضابط أوكراني أسير يكشف مخطط كييف لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية
قال جندي أوكراني أسير من اللواء 53 الميكانيكي المنفصل التابع لقوات الأمن الأوكرانية، الملازم الأول وقائد فصيلة، فلاديمير ليبيخين، إن قوات كييف تخطط لشن هجوم... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T19:30+0000
2022-11-11T19:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفاد الجندي الأسير: "لقد سمعت أن مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية (مجموعات مخربة) تعمل على أراضي روسيا، وتقوم بأنشطة تخريبية، وتترك أسلحة ومتفجرات من أجل تنفيذ هجوم واسع النطاق. مبدئيًا، يتم التخطيط لهذا في الشتاء، عندما تكون الأرض متماسكة ويمكن للمعدات أن تمر لـ50 كيلومترًا، لذلك سوف تعبر من 50 كيلومترا إلى 100 كيلومتر. لست على دراية كبيرة بهذا الأمر، لكنني سمعت من المدربين أن هذا يخطط له في اتجاه كورسك وبيلغورود".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-التجمعات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-على-يمين-نهر-دنيبر-1070059606.html
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ضابط أوكراني أسير يكشف مخطط كييف لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية

19:30 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال جندي أوكراني أسير من اللواء 53 الميكانيكي المنفصل التابع لقوات الأمن الأوكرانية، الملازم الأول وقائد فصيلة، فلاديمير ليبيخين، إن قوات كييف تخطط لشن هجوم على منطقتي بيلغورود وكورسك في الشتاء.
وأفاد الجندي الأسير: "لقد سمعت أن مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية (مجموعات مخربة) تعمل على أراضي روسيا، وتقوم بأنشطة تخريبية، وتترك أسلحة ومتفجرات من أجل تنفيذ هجوم واسع النطاق. مبدئيًا، يتم التخطيط لهذا في الشتاء، عندما تكون الأرض متماسكة ويمكن للمعدات أن تمر لـ50 كيلومترًا، لذلك سوف تعبر من 50 كيلومترا إلى 100 كيلومتر. لست على دراية كبيرة بهذا الأمر، لكنني سمعت من المدربين أن هذا يخطط له في اتجاه كورسك وبيلغورود".

يذكر أنه، في بداية الأسبوع الجاري، كشف جندي أسير من اللواء 53 الميكانيكي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الملازم الأول وقائد فصيلة، بافل تكاتشوك، عن وجود خطط لدى القيادة الأوكرانية لإرسال مخربين على مركبات تحمل علامات تعريف روسية في كورسك ومناطق في بريانسك وبلغورود، حيث كان من المفترض تنفيذ هجمات على البنية التحتية هناك.

جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تلحق أضرارا جسيمة بالقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر
14:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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