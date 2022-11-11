عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/عبد-اللهيان-حكومات-غربية-تعلم-المتظاهرين-الإيرانيين-كيفية-صناعة-الأسلحة-1070067782.html
عبد اللهيان: حكومات غربية تعلم المتظاهرين الإيرانيين كيفية صناعة الأسلحة
عبد اللهيان: حكومات غربية تعلم المتظاهرين الإيرانيين كيفية صناعة الأسلحة
اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T16:29+0000
2022-11-11T16:29+0000
إيران
أخبار إيران
أنطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067075124_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_c8a2f7a30fb20c48f61f2bf4fc0a87ac.jpg
جاء ذلك خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وخلال الاتصال، "انتقد وزير الخارجية التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران"، دون تسمية هذه الدول.وتابع بقوله: "خلافاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن عددا محدودا من الحكومات الغربية، تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة وزجاجات المولوتوف في الفضاء السيبراني والإعلامي".وأكد أن ذلك "أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في إيران، لدرجة أنهم مهدوا الأرضية لعمل داعش الإرهابي".وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وأعلن عبد اللهيان رفض بلاده "السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية"، معتبرا محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران "إجراءً مرفوضاً".وقال وزير الخارجية الإيراني لغوتيريش: "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".ومنذ سبتمبر/أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221108/طهران-تتهم-العدو-بالبحث-عن-خلق-داعش-جديد-في-إيران-1069944946.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067075124_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b59b198378929b2e65e9449bf5776a54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش
إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش

عبد اللهيان: حكومات غربية تعلم المتظاهرين الإيرانيين كيفية صناعة الأسلحة

16:29 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.
جاء ذلك خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وخلال الاتصال، "انتقد وزير الخارجية التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران"، دون تسمية هذه الدول.
وتابع بقوله: "خلافاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن عددا محدودا من الحكومات الغربية، تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة وزجاجات المولوتوف في الفضاء السيبراني والإعلامي".
وأكد أن ذلك "أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في إيران، لدرجة أنهم مهدوا الأرضية لعمل داعش الإرهابي".
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
طهران تتهم العدو بالبحث عن خلق "داعش" جديد في إيران
8 نوفمبر, 12:24 GMT
وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
وأعلن عبد اللهيان رفض بلاده "السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية"، معتبرا محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران "إجراءً مرفوضاً".
وقال وزير الخارجية الإيراني لغوتيريش: "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".
ومنذ سبتمبر/أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала