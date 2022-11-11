https://sputnikarabic.ae/20221111/عبد-اللهيان-حكومات-غربية-تعلم-المتظاهرين-الإيرانيين-كيفية-صناعة-الأسلحة-1070067782.html
عبد اللهيان: حكومات غربية تعلم المتظاهرين الإيرانيين كيفية صناعة الأسلحة
عبد اللهيان: حكومات غربية تعلم المتظاهرين الإيرانيين كيفية صناعة الأسلحة
اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T16:29+0000
2022-11-11T16:29+0000
2022-11-11T16:29+0000
إيران
أخبار إيران
أنطونيو غوتيريش
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جاء ذلك خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وخلال الاتصال، "انتقد وزير الخارجية التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران"، دون تسمية هذه الدول.وتابع بقوله: "خلافاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن عددا محدودا من الحكومات الغربية، تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة وزجاجات المولوتوف في الفضاء السيبراني والإعلامي".وأكد أن ذلك "أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في إيران، لدرجة أنهم مهدوا الأرضية لعمل داعش الإرهابي".وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وأعلن عبد اللهيان رفض بلاده "السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية"، معتبرا محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران "إجراءً مرفوضاً".وقال وزير الخارجية الإيراني لغوتيريش: "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".ومنذ سبتمبر/أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221108/طهران-تتهم-العدو-بالبحث-عن-خلق-داعش-جديد-في-إيران-1069944946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش
إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش
عبد اللهيان: حكومات غربية تعلم المتظاهرين الإيرانيين كيفية صناعة الأسلحة
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اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.
جاء ذلك خلال اتصال
مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وخلال الاتصال، "انتقد وزير الخارجية التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران"، دون تسمية هذه الدول.
وتابع بقوله: "خلافاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن عددا محدودا من الحكومات الغربية، تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة وزجاجات المولوتوف في الفضاء السيبراني والإعلامي".
وأكد أن ذلك "أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في إيران، لدرجة أنهم مهدوا الأرضية لعمل داعش الإرهابي".
وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز
جنوب غربي إيران.
وأعلن عبد اللهيان رفض بلاده "السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية"، معتبرا محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران "إجراءً مرفوضاً".
وقال وزير الخارجية الإيراني لغوتيريش: "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".
ومنذ سبتمبر/أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".