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https://sputnikarabic.ae/20221108/طهران-تتهم-العدو-بالبحث-عن-خلق-داعش-جديد-في-إيران-1069944946.html
طهران تتهم العدو بالبحث عن خلق "داعش" جديد في إيران
طهران تتهم العدو بالبحث عن خلق "داعش" جديد في إيران
اتهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، "العدو بالبحث عن خلق "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) جديد في إيران". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:24+0000
2022-11-08T12:24+0000
أخبار إيران
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وقال قاليباف، خلال زيارة عدد من مصابي قوى الأمن الداخلي في مستشفى في طهران، إن "العدو بات واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى أنه يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى أعمال شغب وجرائم وخلق داعش جديد في البلاد"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وطالب "الشعب بوضع حد لمثيري الشغب واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يعتدون على الأرواح وممتلكات الأبرياء كما يفعل داعش الإرهابي، وينشرون فيديوهات لأعمالهم الإجرامية بكل فخر".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشة" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المسؤولية عن الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20221104/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-أن-طهران-ترد-على-تدخل-أعدائها-وأعمالهم-الشريرة-في-الوقت-المناسب-1069830042.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

طهران تتهم العدو بالبحث عن خلق "داعش" جديد في إيران

12:24 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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اتهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، "العدو بالبحث عن خلق "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) جديد في إيران".
وقال قاليباف، خلال زيارة عدد من مصابي قوى الأمن الداخلي في مستشفى في طهران، إن "العدو بات واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى أنه يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى أعمال شغب وجرائم وخلق داعش جديد في البلاد"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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وطالب "الشعب بوضع حد لمثيري الشغب واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يعتدون على الأرواح وممتلكات الأبرياء كما يفعل داعش الإرهابي، وينشرون فيديوهات لأعمالهم الإجرامية بكل فخر".
وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.
وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".
وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشة" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.
وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المسؤولية عن الهجوم.
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