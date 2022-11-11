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https://sputnikarabic.ae/20221111/لعمامرة-يشدد-على-ضرورة-تسهيل-توريد-المنتجات-الغذائية-من-روسيا-1070056831.html
لعمامرة يشدد على ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا
لعمامرة يشدد على ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا
صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، أنه، بموجب صفقة الغذاء، يجب ألا تمنع أي عقوبات أو قيود أخرى توريد المنتجات الغذائية الروسية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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باريس – سبوتنيك. وقال الوزير الجزائري، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى باريس للسلام، تعليقاً على القيود المفروضة على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا: "كل ما يتعلق بمسائل الغذاء لا يجب أن يخضع لعقوبات أو معوقات أخرى".ووفقا للوزير الجزائري، يجب القيام بكل شيء لتمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الجزائرية-زيارة-رئيس-البلاد-إلى-روسيا-جاهزة-ويمكن-أن-تحصل-قبل-نهاية-العام-1070055634.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

لعمامرة يشدد على ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا

13:19 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصوررمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، أنه، بموجب صفقة الغذاء، يجب ألا تمنع أي عقوبات أو قيود أخرى توريد المنتجات الغذائية الروسية.
باريس – سبوتنيك. وقال الوزير الجزائري، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى باريس للسلام، تعليقاً على القيود المفروضة على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا: "كل ما يتعلق بمسائل الغذاء لا يجب أن يخضع لعقوبات أو معوقات أخرى".

"من الضروري تسهيل توريد المنتجات الغذائية، وخاصة الحبوب، لأنها عنصر ضروري لمعيشة عدد كبير من الناس".

رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي
رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري
ووفقا للوزير الجزائري، يجب القيام بكل شيء لتمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف العمامرة: "نتطلع إلى حسن نية جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر لتنفيذ هذه المبادرة الضرورية، بنجاح".

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وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.
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