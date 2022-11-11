https://sputnikarabic.ae/20221111/لعمامرة-يشدد-على-ضرورة-تسهيل-توريد-المنتجات-الغذائية-من-روسيا-1070056831.html

لعمامرة يشدد على ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا

لعمامرة يشدد على ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا

صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، أنه، بموجب صفقة الغذاء، يجب ألا تمنع أي عقوبات أو قيود أخرى توريد المنتجات الغذائية الروسية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

روسيا

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باريس – سبوتنيك. وقال الوزير الجزائري، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى باريس للسلام، تعليقاً على القيود المفروضة على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا: "كل ما يتعلق بمسائل الغذاء لا يجب أن يخضع لعقوبات أو معوقات أخرى".ووفقا للوزير الجزائري، يجب القيام بكل شيء لتمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الجزائرية-زيارة-رئيس-البلاد-إلى-روسيا-جاهزة-ويمكن-أن-تحصل-قبل-نهاية-العام-1070055634.html

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