https://sputnikarabic.ae/20221111/لوغانسك-العديد-من-مواطني-الولايات-المتحدة-والمكسيك-وآسيا-الوسطى-يقاتلون-معنا-دفاعا-عن-دونباس-1070041753.html
لوغانسك: العديد من مواطني الولايات المتحدة والمكسيك وآسيا الوسطى يقاتلون معنا دفاعا عن دونباس
لوغانسك: العديد من مواطني الولايات المتحدة والمكسيك وآسيا الوسطى يقاتلون معنا دفاعا عن دونباس
قالت خارجية جمهورية "لوغانسك" الشعبية، الخميس، إن العديد من مواطني الولايات المتحدة والمكسيك ودول آسيا الوسطى يقاتلون إلى جانب الميليشيات الشعبية لجمهورية... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T02:43+0000
2022-11-11T02:43+0000
2022-11-11T02:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك" إن "العديد من المقاتلين الأجانب وقفوا للدفاع عن جمهوريات دونباس، ومن بينهم مواطنو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والمكسيك والولايات المتحدة وصربيا ودول أخرى".وأضاف متحدث الوزارة أن الأجانب المذكورين يقاتلون إلى جانب ميليشيا جمهورية لوغانس الشعبية.وتابع: "كجزء من الميليشيا الشعبية، فإنهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع متطوعين من دونباس وروسيا لأن جميع الأشخاص ذوي العقل السليم يهتمون بمصير منطقتنا والعالم الروسي بأسره ولأنه يجب ألا يكون هناك أي تلميح بشأن النهضة لا مكان للنازية في العالم".وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف من العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، هو "نزع السلاح" من أوكرانيا وتحرير دونباس بالكامل.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وعززت دعمها العسكري لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-320-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-ولوغانسك-1069853526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
لوغانسك: العديد من مواطني الولايات المتحدة والمكسيك وآسيا الوسطى يقاتلون معنا دفاعا عن دونباس
02:43 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 02:44 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
قالت خارجية جمهورية "لوغانسك" الشعبية، الخميس، إن العديد من مواطني الولايات المتحدة والمكسيك ودول آسيا الوسطى يقاتلون إلى جانب الميليشيات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية لأنهم "يبالون بمصير دونباس".
لوغانسك - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك" إن "العديد من المقاتلين الأجانب وقفوا للدفاع عن جمهوريات دونباس، ومن بينهم مواطنو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والمكسيك والولايات المتحدة وصربيا ودول أخرى".
وأضاف متحدث الوزارة أن الأجانب المذكورين يقاتلون إلى جانب ميليشيا جمهورية لوغانس الشعبية.
وتابع: "كجزء من الميليشيا الشعبية، فإنهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع متطوعين من دونباس وروسيا لأن جميع الأشخاص ذوي العقل السليم يهتمون بمصير منطقتنا والعالم الروسي بأسره ولأنه يجب ألا يكون هناك أي تلميح بشأن النهضة لا مكان للنازية في العالم".
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف من العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، هو "نزع السلاح" من أوكرانيا وتحرير دونباس بالكامل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وعززت دعمها العسكري لأوكرانيا.