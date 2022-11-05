https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-320-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-ولوغانسك-1069853526.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن القضاء على أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T11:23+0000
2022-11-05T11:23+0000
2022-11-05T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك حاول العدو بالهجوم على المواقع الروسية على محور منطقة كوزيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. هزمت نيران المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. تم القاء على أكثر من 140 عسكرياً أوكرانيا، 3 دبابات، شاحنتي مشاة، ثلاث مدرعات و5 شاحنات ذات مهام مختلفة".وأشارت الوزارة إلى القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، دبابة ومدرعتين، ثلاث شاحنات وسيارة واحدة على محور كراسني ليمان.كما تم القضاء على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا، شاحنتين ومدرعتين وسيارتين على محور يوجنودونيتسك.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-9-طائرات-بدون-طيار--1069853205.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن القضاء على أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك حاول العدو بالهجوم على المواقع الروسية على محور منطقة كوزيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. هزمت نيران المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش
وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. تم القاء على أكثر من 140 عسكرياً أوكرانيا، 3 دبابات، شاحنتي مشاة، ثلاث مدرعات و5 شاحنات ذات مهام مختلفة".
وأشارت الوزارة إلى القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، دبابة ومدرعتين، ثلاث شاحنات وسيارة واحدة على محور كراسني ليمان.
كما تم القضاء على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا
، شاحنتين ومدرعتين وسيارتين على محور يوجنودونيتسك.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.