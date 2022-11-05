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الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-320-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-ولوغانسك-1069853526.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن القضاء على أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T11:23+0000
2022-11-05T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك حاول العدو بالهجوم على المواقع الروسية على محور منطقة كوزيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. هزمت نيران المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. تم القاء على أكثر من 140 عسكرياً أوكرانيا، 3 دبابات، شاحنتي مشاة، ثلاث مدرعات و5 شاحنات ذات مهام مختلفة".وأشارت الوزارة إلى القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، دبابة ومدرعتين، ثلاث شاحنات وسيارة واحدة على محور كراسني ليمان.كما تم القضاء على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا، شاحنتين ومدرعتين وسيارتين على محور يوجنودونيتسك.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-9-طائرات-بدون-طيار--1069853205.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك

11:23 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن القضاء على أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك حاول العدو بالهجوم على المواقع الروسية على محور منطقة كوزيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. هزمت نيران المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. تم القاء على أكثر من 140 عسكرياً أوكرانيا، 3 دبابات، شاحنتي مشاة، ثلاث مدرعات و5 شاحنات ذات مهام مختلفة".
وأشارت الوزارة إلى القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، دبابة ومدرعتين، ثلاث شاحنات وسيارة واحدة على محور كراسني ليمان.
كما تم القضاء على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا، شاحنتين ومدرعتين وسيارتين على محور يوجنودونيتسك.
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
11:15 GMT
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
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